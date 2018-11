Șocant!

Preotul care s-a urcat băut la volan și a accidentat mortal o femeie, rănind-o și pe o a doua, a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile de către judecători. Aceștia au admis propunerea făcută de procurori, fapt previzibil având în vedere șirul de infracțiuni comise de preot și drama pe care a provocat-o.

Probele de sânge recoltate au arătat că preotul George Ionuț Apetrei, în vârstă de 37 de ani, avea o alcoolemie foarte mare: prima probă a indicat o alcoolemie în sânge de 1,90 la mie, iar a doua de 1,75 la mie.

Femeia în vârstă de 40 de ani care a fost accidentată mortal de preotul băut, Alina Roșca, era mamă a doi băieți, dintre care unul este student la teologie. Ironia sorții face ca femeia să fi locuit în casa vecină cu cea a preotului. Mai mult, cele două familii erau și prietene. Chiar în dimineața accidentului, preotul împrumutase o remorcă de la familia Roșca.

Femeia care a murit și cea rănită, găsite la o distanță de câteva zeci de metri una de alta

Femeia care a sfârșit tragic lucra la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Mitocu Dragomirnei, iar accidentul a avut loc la câteva zeci de metri de poarta unității medicale. Alina Roșca avea de mers doar ceva mai mult de o sută de metri de la serviciu până acasă.

Accidentul a avut loc în jurul orei 19.00, când polițiștii de la Secția Rurală Adâncata au fost sesizați prin 112 de faptul că pe DJ 208, în Mitocu Dragomirnei, a avut loc un grav accident, trei femei fiind lovite de o mașină al cărei șofer a părăsit locul faptei.

Cele două echipaje SMURD ajunse la fața locului au constatat că una dintre femei era căzută pe carosabil, în stare de inconștiență. Este vorba de Alina Roșca, în vârstă de 40 de ani, care a fost declarată ulterior decedată.

La câteva zeci de metri de prima victimă a fost găsită, în șanț, și Angela Hrețiuc, în vârstă de 59 de ani, tot din Mitoc. Aceasta era în stare de șoc, acuza dureri mari la un picior, dar era conștientă. Ulterior a fost identificată și o a treia femeie, care se afla alături de celelalte două în momentul accidentului, dar care nu avea leziuni, fiind doar în stare de șoc.

Martoră: „I-am căutat pulsul Alinei, dar nu l-am simțit deloc"

Accidentul a avut loc în imediata apropiere a casei Marianei Vatamaniuc, care ne-a relatat clipele de coșmar:

„Am ieșit în drum și am văzut o fată căzută jos... m-am uitat la ea, avea gluga peste cap, nu am cunoscut-o, mai la deal era Angela.... pe care am recunoscut-o și care mi-a spus cine este fata căzută pe șosea. I-am căutat pulsul Alinei, dar nu l-am simțit deloc”.

Preotul, găsit de polițiști acasă

Imediat după sesizarea accidentului, comanda Poliției municipiului Suceava a dispus măsuri pentru identificarea conducătorului auto fugar. Polițiștii de la Biroul Rutier Suceava și cei de la Secția Rurală Adâncata au ajuns, la mai puțin de o oră de la accident, la casa preotului George Ionuț Apetrei. Aici au găsit și autoutilitara VW Multivan cu avarii evidente specifice unui accident rutier.

După ancheta detaliată care a urmat s-a putut stabili traseul preotului și modul în care s-a petrecut tragedia. Ce atrage atenția este că acesta a avut de parcurs doar câteva sute de metri de la biserică și până acasă. O greșeală pe care o fac foarte mulți indivizi care consumă alcool și se urcă la volan, spunându-și în sinea lor că au de mers puțin și nu are ce să se întâmple.

Plecat la volanul autoutilitarei pe direcția dinspre Mitoc spre Suceava, preotul nu le-a văzut la timp pe cele trei femei care mergeau în fața sa, pe același sens. Cele trei tocmai ieșiseră de la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică din Mitocu Dragomirnei, din tura de serviciu, și mergeau spre case.

Prinsă sub mașină și târâtă, nu a avut nici o șansă de supraviețuire

Alina Roșca a fost prinsă în plin de autoutilitara condusă de preot, în timp ce femeia de 59 de ani a fost doar acroșată. Ce a urmat este groaznic. Prinsă sub mașină, femeia a fost târâtă peste 50 de metri, astfel că nu a avut nici o șansă de supraviețuire.

Oamenii se întreabă de ce nu a oprit preotul mașina după primul impact, gândindu-se că poate femeia ar fi avut o șansă. Acesta și-a continuat însă drumul, trecând peste femeie, după care a mers mai departe. Acesta a intrat pe o toloacă din apropiere, deplasându-se direct spre casa sa.

Femeia de 59 de ani care a supraviețuit a fost diagnosticată cu policontuzii, plăgi și contuzie de gleznă stânga, fiind în afara oricărui pericol.

„Se știa că umbla beat la volan. Ce să îi spui, că e popă...”

Oamenii din sat spun că era un fapt cunoscut că preotul mai consumă alcool și conduce prin sat. Acesta ar fi avut, marți, câțiva oameni la lucru, la biserică, unde este șantier pentru construirea clopotniței. Se bănuiește că a plecat la volan de la biserică spre casă, adică undeva la trei sute de metri.

Fratele Alinei Roșca a povestit plin de revoltă: „Se știa că umbla beat la volan. Ce să îi spui, că e popă... se baza că nu îl oprește nimeni aici, în sat. Era vecin gard în gard și prieten cu familia surorii mele. După accident a aruncat masca de la mașină în iarbă și a plecat acasă”, era plin de revoltă omul.

Preotul George Ionuț Apetrei slujea la parohia „Sf. Mucenic Gheorghe” - Mitocu Dragomirnei 2.

Preotul va răspunde pentru comiterea a patru infracțiuni la regimul rutier: ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducere sub influența băuturilor alcoolice.