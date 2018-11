Competiţia asta la nivel de selecţionate naţionale care deşi se apropie de final zău că încă nu ştiu cum se numeşte şi în ce scop a fost concepută îşi va derula în zilele următoare ultimele partide. Pentru noi, asta înseamnă pur şi simplu căutarea de justificări şi de alibiuri pentru o nouă ratare a unor obiective fantasmagorice, pe care absolut logic nu le vom mai putea atinge vreodată, din moment ce nu ne putem învrednici să facem măcar un teren normal, pe care iarba chiar să fie iarbă, nu o combinaţie de buruieni şi dune de nisip, unde victorie înseamnă nu să câştigi 3 puncte, ci să te întorci sănătos acasă. Primul dintre cele două meciuri este programat sâmbătă seara, la Ploieşti, un loc unde iarba pare să crească mai multă şi mai verde decât la Bucureşti. În fond, într-o ţară perfect anormală, nici nu se poate ca o echipă de liga a treia/a doua să nu aibă condiţii mai bune de joc decât cele de pe stadionul unde vrem să organizăm Campionatul European, peste nici doi ani! Aşadar, la Ploieşti, vom vedea la lucru ceea ce s-ar putea numi, după un model deja brevetat la Dinamo, "the new România", o echipă în curs de testare în varii formule de joc şi în care, în premieră absolută, e posibil, ba chiar probabil, să îl vedem la lucru pe cel care are şanse reale de a deveni liderul acesteia, Ianis Hagi. Intervine însă o problemă: dacă până acum nu a fost deranjat, de ce acum, când rezultatele chiar că nu ne mai interesează, să fie luat de la echipa under 21, care se pregăteşte de un turneu final care ar putea însemna chiar relansarea fotbalului românesc? Credeţi că greşesc dacă susţin că Ianis n-o să fie titular? Fiindcă, oricât ne-am dori să-l vedem în postura de conducător de joc, să nu uităm de ceilalţi, în moţ cu frustratul care aşteaptă "transferul vieţii" şi pe care doar n-o să-l aducă Guriţă tocmai de la Praga doar ca să-l admire pe Ianis! Concluzie: Hagi nu joacă diseară la under 21, unde e cheia jocului, pentru a fi rezervă la Naţionala "mare". Dacă vedeţi unde-i câştigul, spuneţi-mi şi mie.