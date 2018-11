Concluzie

Strada Bogdan Vodă din municipiul Suceava, cu o lungime de circa 300 de metri și cu nouă treceri de pietoni, a fost marcată cu lipsă de profesionalism, este concluzia primarului de Suceava, Ion Lungu. El a declarat, ieri, în conferință de presă, că a văzut densitatea de treceri de pietoni la știri, în timp ce se afla la Guvern, în cabinetul unui ministru.

„Ce pot să spun? Lipsă de profesionalism. Orice om de pe stradă poate să spună că trecerile de pietoni sunt prea dese. Se mai putea analiza o dată, se mai putea renunța la unele dintre ele. Ni s-a adus un deficit de imagine enorm”, a afirmat primarul, precizând că, deși proiectul prevedea șase treceri de pietoni, cei care au executat lucrarea puteau evalua situația în vederea renunțării la o parte dintre acestea. „Din punctul meu de vedere, două, maxim trei la intersecțiile cu străzile de acolo sunt suficiente”, a spus Lungu.

În același timp, el recunoaște că există o problemă și la compartimentul de investiții al Primăriei Suceava, unde șefii s-au pensionat și locul lor a fost luat „de niște copii în formare”.

În ciuda deficiențelor semnalate, primarul de Suceava afirmă că lucrările de asfaltare sunt de foarte bună calitate și la un preț scăzut: „Lucrările de pe strada Bogdan Vodă sunt bine realizate. Am fost la fața locului, am discutat cu oamenii de la mijlocul străzii, de la capătul străzii, toată lumea mi-a mulțumit și a spus că strada este bine asfaltată, cu un preț de 42% din valoare. Așa s-a licitat, s-au bătut vreo trei ani de zile în instanță. Cu 50.000 de euro am asfaltat o stradă. Nu este o lucrare perfectă, dar este de foarte bună calitate”.

Zebrele multe și dese asigură siguranța traficului pietonal

În ceea ce privește trotuarele foarte înguste, în unele zone de doar 30 de cm, Ion Lungu a afirmat că din cauza faptului că distanța dintre casele aflate de o parte și de alta a drumului nu este foarte mare, soluția tehnică adoptată de proiectant a fost să se construiască un singur trotuar, pe o singură parte. La începerea lucrărilor, locatarii de pe stradă ar fi solicitat însă trotuare pe ambele părți ale străzii, indiferent de cât de înguste ar fi acestea. „Oamenii nu au vrut un singur trotuar, de lățime normală, cum era în proiectul inițial. Nu chiar cineva și-a bătut joc acolo”, a explicat primarul. Acesta a mai spus că probleme similare vor fi și la asfaltarea străzii Traian Popovici, din cartierul Burdujeni, care are lățime de doar 3, 25 metri. „Cum s-o asfaltezi, cum să-i faci trotuare, cum să-i faci rigole?” a întrebat retoric Ion Lungu.

Reamintim că strada Bogdan Vodă este zonă numai de case, aproximativ 30 de case, și a fost recent asfaltată, iar la marcare constructorii au desenat zebrele pentru pietoni şi câte patru pe o distanţă de numai 60 de metri.

Explicația proiectantului a fost că sunt necesare treceri la toate intersecţiile și pentru că sunt multe intrări la casele oamenilor, amplasarea zebrelor aduce după sine interdicții de parcare și menține strada liberă pentru desfășurarea în siguranță a traficului rutier și pietonal.