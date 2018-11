Colaborare

Elevi ai Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Suceava au participat, în perioada 27 octombrie - 5 noiembrie, la proiectul internaţional ,,Migraţie. Graniţe. Prejudecăţi” desfăşurat la Internationales Haus Sonnenberg, Germania, sub coordonarea prof. Gorban-Cojocariu Anca şi prof. Strejac Oana. Proiectul a implicat 17 elevi suceveni şi 6 studenţi voluntari de la o universitate din Berlin. Coordonator programe şi proiecte extraşcolare prof. Gorban-Cojocariu Anca ne-a spus că proiectul are o tradiţie de 9 ani, dar ediţia de anul acesta a venit cu o schimbare de tematică şi cu o nouă structură, fiind primul an în care sunt invitaţi să participe studenţi voluntari bursieri ai statului german. Obiectivele proiectului sunt familiarizarea elevilor cu diverse contexte educaţionale inedite, implicarea lor în acţiuni de voluntariat la nivelul comunităţii, asimilarea unei perspective noi asupra fenomenului migraţiei, demontarea unor prejudecăţi. „Elevii români, alături de studenţii germani, au asimilat cunoştinţe şi valori comune precum toleranţa, drepturile omului, multiculturalitatea. Implicarea în acest proiect aduce cu sine o serie vastă de avantaje pentru elevii şi profesorii implicaţi: deschiderea către un alt sistem educaţional, cunoaşterea unor realităţi europene, diferite de cele româneşti, dezvoltarea personală într-un mediu cooperant şi educativ”, a completat prof. Gorban-Cojocariu Anca.

Continuă acţiuni de voluntariat pe plan local

Proiectul a fost organizat pe două componente: traseul până în Germania, care s-a desfăşurat sub forma unei excursii tematice prin 4 ţări (Slovacia - Bratislava, Germania - Műnchen, Polonia - Varşovia, Ungaria - Budapesta), urmat de participarea la Seminarul Internaţional ,,Migraţie. Graniţe. Prejudecăţi ̋. Activităţile la care au participat elevii suceveni în cadrul proiectului din Germania au fost dintre cele mai diverse: interviuri, jocuri de rol, competiţii muzicale, concurs de proiecte video etc. Urmează în luna noiembrie etapa de diseminare a proiectului şi de implicare a elevilor în acţiuni de voluntariat la nivel local (acţiuni la Centrul Regional de Cazare pentru Refugiaţi - Rădăuţi, acţiuni cu Organizaţia Salvaţi Copiii – Filiala Suceava, activităţi derulate cu voluntari de la Crucea Roşie – Filiala Suceava).