Ediţia a II-a

Manifestarea „Gusturi şi arome”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică (FSEAP), se află la a doua ediţie, fiind o iniţiativă menită să implice atât studenţii Erasmus+ care studiază în acest semestru în cadrul facultăţii, cât şi alţi studenţi străini înmatriculaţi la această facultate. Organizată sâmbătă, 3 noiembrie, ea a reunit 6 echipe de studenţi din 6 ţări, care au gătit câte un preparat tradiţional din ţara lor, au prezentat ingredientele, modul de preparare şi ocazia cu care se consumă, după care a urmat o sesiune de degustare a produselor realizate. Pe masă au fost aşezate produse din Spania, Turcia, Ucraina, Turkmenistan, Republica Moldova şi România, într-o gamă de gusturi, culori şi arome foarte diferite, dar atractive şi apetisante. Echipele Spaniei şi Turciei au fost formate din studenţii Erasmus+ aflaţi în acest semestru la FSEAP, în timp ce echipele din Ucraina, Republica Moldova şi Turkmenistan au fost formate din studenţi de la programul de studii de licenţă Afaceri internaţionale, anul I. Pentru echipa României, au gătit studenţi de la programul de masterat cu predare în limba engleză Planning of New Tourism Products and Destination Management, anul I. Organizatorul acţiunii, conf. univ. dr. Angela Albu, responsabilul Erasmus al FSEAP, a declarat că astfel de activităţi sunt foarte importante pentru integrarea studenţilor străini în colectivele de studenţi, oferind posibilitatea de a se cunoaşte reciproc, de a schimba informaţii legate de cultura, obiceiurile şi tradiţiile fiecărui popor. La nivelul FSEAP există o preocupare constantă pentru internaţionalizare şi, în acest context, promovarea facultăţii prin intermediul studenţilor care vin şi studiază aici este una dintre metodele cele mai eficiente. Pe lângă această manifestare, studenţii străini sunt implicaţi constant în activităţi extracurriculare comune cu studenţii români (excursii, conferinţe, întâlniri cu invitaţi etc.), astfel încât perioada pe care o petrec în universitatea suceveană să nu fie doar una de pregătire profesională, ci şi de dezvoltare personală.