Pedepsiţi a doua oară

O prevedere legislativă introdusă de câţiva ani buni le dă şansa şoferilor care rămân fără permis de conducere în urma comiterii unei contravenţii să dea o testare din legislaţia rutieră, pe care, dacă o trec, redobândesc mai repede permisul şi automat dreptul de a conduce. Este o şansă mare pe care o primesc cei care au rămas fără permis de conducere pentru 90 de zile şi vor să revină la volan cât mai repede, din varii motive. Aşa s-a ajuns ca la Serviciul de Poliţie Rutieră Suceava (n.r. în clădirea Poliţiei municipiului Suceava, lângă Kaufland) să se dea periodic testări din legislaţia rutieră, un soi de nou examen teoretic pentru permis dacă vreţi. Persoanele care vor să-şi recupereze mai repede permisele de conducere primesc un chestionar de 15 întrebări, iar dacă răspund corect la minimum 13, testarea este promovată.

La Serviciul Rutier Suceava, candidaţii care vin din tot judeţul sunt băgaţi într-o sală în care sunt doar scaune. Oamenii primesc două hârtii, una cu întrebările şi una pentru a bifa răspunsurile tip grilă, numai că, surpriză, nu prea au unde completă setul de întrebări. În sală nu sunt mese, astfel că fiecare se orientează cum poate.

Un sucevean care a participat la o astfel de testare săptămâna trecută ne-a relatat:

„Când am intrat şi am văzut cum arată sală am crezut că este o glumă. Cum să dai examen şi să nu ai nici măcar o masă? Am văzut cum stau oamenii cu foile pe genunchi şi completează, cum le tremura foaia. Vin oameni mulţi, uneori câteva zeci, şi intră chiar şi în două serii. Dacă e mai lejer şi ai noroc, ca să zic aşa, mai tragi un scaun din faţă şi completezi chestionarul pe el. Dacă nu, stai cu foile pe genunchi ori mai găseşti cine ştie ce metodă”, şi-a spus omul nemulţumirea, sută la sută justificată din punctul nostru de vedere. Acesta s-a întrebat dacă o sală amenajată în acest fel nu este cumva o a două pedeapsă pentru şoferul care a circulat cu viteză prea mare ori a depăşit pe linia continuă şi a fost sancţionat deja o dată de poliţistul constatator, cu o amendă consistentă şi cu ridicare permisului de conducere.

Sigur că pot fi invocate problemele legate de numărul mare de examinaţi, de spaţiul restrâns de care dispun structurile de poliţie, de logistica precară a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, însă să nu găseşti câteva mese pentru condiţii normale de examinare nu prea poate fi scuzabil. Sperăm că această problemă, o dată semnalată, va fi rezolvată în timp cât mai scurt, nu pentru altceva ci doar pentru a se intra în normalitate.