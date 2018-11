Nebunie

Un minor în vârstă de 15 ani a furat o maşină de teren pentru trasee montane din faţa casei proprietarului, fără a ajunge însă prea departe. După mai puţin de un kilometru, minorul a pierdut controlul asupra volanului, maşina ieşind în decor, trecând peste un mal de pământ şi răsturnându-se pe calea ferată. Din fericire, în ciuda violenţei accidentului şi a riscurilor unui astfel de impact, cei doi tineri care se aflau în interior au ieşit pe propriile picioare din maşină şi au fugit. Pentru proprietar paguba este însă importantă, maşina fiind distrusă complet.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 4.00, Poliţia municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 despre faptul că pe strada Podul Verde, la ieşirea din municipiul staţiune spre Iacobeni, este o maşină răsturnată pe calea ferată.

La faţa locului au ajuns pompierii militari dorneni, care au intervenit pentru a scoate maşina răsturnată din gabaritul căii ferate.

„Am fost sunat de cei de la poliţie, că maşina mea este între linii”

Proprietarul maşinii, Bogdan Mândrilă, stă la 700-800 de metri de locul unde a avut loc accidentul. Bărbatul ne-a relatat ce s-a întâmplat:

„În jurul orei 3.00 din noapte veneam spre casă de la un club din Vatra Dornei unde am fost de serviciu ca agent de securitate. Am văzut doi tineri care stăteau la ieşirea din Dorna, încercând să găsească o ocazie, cred că ei mi-au furat maşina. La puţin timp după ce am ajuns acasă am fost sunat de cei de la poliţie, că maşina mea este între linii”, a relatat bărbatul.

Poliţiştii au constatat că autoturismul Suzuki Vitara era parcat în faţa casei păgubitului. În faţa casei acestuia erau cinci maşini, bărbatul având o afacere cu închirierea de autoturisme pentru trasee montane. Hoţul sau hoţii au forţat întâi o altă maşină, din care au încercat să fure sistemul audio. În această maşină au găsit cheile autoturismului Suzuki Vitara.

Ulterior, minorul de la volan s-a pornit spre casă, adică spre Ciocăneşti. Nu a apucat însă nici să intre în Iacobeni:

„Pe fondul vitezei neadaptate şi a neatenţiei în conducere, persoana care a sustras autoturismul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, maşina a intrat pe sensul opus de circulaţie, unde s-a răsturnat pe calea ferată”, se arată într-un comunicat al poliţiei judeţene.

Accidentul se putea transforma uşor într-o tragedie

Poliţiştii dorneni au stabilit, din cercetări, că cel care a furat maşina şi a condus este Vasile H., în vârstă de 15 ani, din Ciocăneşti. Minorul avea şi o uşoară stare de ebrietate – 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Proprietarul maşinii, Bogdan Mândrilă, a ţinut să sublinieze cât de mult noroc au avut cei doi tineri care se aflau în maşină şi cât de uşor s-ar fi putut transforma totul într-o tragedie. Maşina scăpată de sub control a trecut razant pe lângă un stâlp de înaltă tensiune, care, dacă ar fi fost doborât, cădea peste reţeaua de înaltă tensiune a CFR.

Poliţiştii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat, tentativă la infracţiunea de furt calificat, conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi vătămare corporală din culpă.

Maşina cu care minorul a fost implicat în accident nu era înmatriculată, având numere provizorii expirate. Proprietarul le-a spus poliţiştilor că o foloseşte exclusiv pe trasee montane şi nu pe drumuri publice.

Paguba a fost estimată de proprietar la 2.300 de euro, atât cât poate dovedi cu acte că l-a costat autoturismul.

Având în vedere vârsta minorului, sub 16 ani, acesta are răspundere penală limitată. Totuşi, fapta este foarte gravă şi trebuie tratată foarte serios de poliţişti. Se pare că minorii care au sustras această maşină au mai fost implicaţi în fapte penale.