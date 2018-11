Direcţia de Sănătate Publică Suceava nu mai are director executiv, de la începutul acestei luni

Se caută un șef

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava nu mai are director executiv, de la începutul acestei luni, prin urmare, nu are cine să semneze actele pentru desfășurarea activității în bune condiții. Atribuțiile de director executiv interimar ar trebui delegate unui funcționar public din cadrul instituției, care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, doar că nici unul dintre cei în cauză nu vrea să accepte. Principalul motiv este că salariul, de aproape 7.000 de lei net, este mult mai mic decât al medicilor din instituție, indiferent dacă aceștia sunt funcționari publici sau personal contractual. Un medic primar din cadrul DSP are un salariu net mai mult decât dublu față de directorul executiv. Funcțiile de director executiv și de director adjunct la DSP au rămas vacante de la 1 noiembrie a.c., după ce medicul Cătălina Zorescu a demisionat din funcţia de director adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava şi a renunţat la atribuţiile de director executiv care i-au fost delegate de ministrul Sănătăţii în data de 23 februarie a.c. Dr. Zorescu a informat Ministerul Sănătății încă din data de 15 octombrie a.c. despre aceste decizii, dar până acum nu a fost găsită o persoană din cadrul DSP care să accepte delegarea atribuțiilor de director executiv.

Dacă cei care, conform legii, ar putea să ocupe funcția nu revin asupra deciziei, va fi detașat la Suceava fie un funcţionar public din minister, fie dintr-o altă direcţie de sănătate publică din ţară.

Dr. Cătălina Zorescu a părăsit funcția de director adjunct, delegat și director executiv, în urma promovării concursului de medic primar epidemiolog la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile.

Din iulie 2015, funcția de director executiv al DSP a fost ocupată doar cu titlu interimar, după ce ultimul care a obținut conducerea instituției în urma unui concurs susținut în octombrie 2010, dr. Ludovic Abiței, a demisionat invocând ”presiuni politice”. Primul interimat a fost asigurat de inginerul Andrei Ianovici, până în iulie 2017, al doilea de dr. Cătălina Zorescu, până în noiembrie 2017, al treilea de sociologul Sebastian Petru Jureschi, până în februarie 2018, când atribuțiile de director executiv au fost delegate de Ministerul Sănătății din nou medicului Cătălina Zorescu. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat, în 2016 și în 2017, patru concursuri pentru ocuparea funcției de director executiv al DSP Suceava, la care fie nu s-a înscris nimeni, fie cei înscriși nu au promovat examenul.