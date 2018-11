Dezvoltare

Dorna Medical a deschis, săptămâna aceasta, un nou laborator clinic de analize medicale, la Câmpulung Moldovenesc. Inaugurarea a avut loc în prezenţa primarului din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, a managerului Spitalului Municipal, dr. Gabriel Săndulescu, precum şi a numeroşi medici specialişti şi angajaţi ai noii unităţi medicale. Alături de aceştia au fost prezenţi managerii Dorna Medical, dr. Rodica Boca şi Roman Boca, care au transmis mulţumiri invitaţilor şi au prezentat structura societăţii, misiunea şi serviciile medicale de înaltă calitate. De asemenea, şi primarul Mihăiţă Negură, dar şi managerul spitalului au accentuat faptul că pentru municipiu şi pentru cetăţenii din Câmpulung Moldovenesc deschiderea unui laborator medical condus şi coordonat de investitori autohtoni, cu capital 100% românesc, reprezintă un mare câştig. Noua unitate, situată pe Strada Sirenei, nr. 25, în incinta Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, oferă pacienţilor o gamă complexă de analize: hematologice, imunologice, citologice, de microbiologie. În plus, la Dorna Medical sunt posibile testările de markeri virali, tumorali, analize hormonale şi de urină, parazitologie, teste alergologice şi genetice. De precizat că şi personalul medical este unul de înaltă competenţă, echipa Dorna Medical din Câmpulung Moldovenesc fiind coordonată de dr. Gabriela Dana Huluţă, medic primar Medicină de Laborator, cu o vastă experienţă în domeniu.

Investiţie de peste 700.000 de euro în noul laborator din Câmpulung Moldovenesc

Investiţia în noul laborator s-a ridicat la peste 700.000 de euro, laboratorul de analize medicale Dorna Medical din cadrul Spitalului Câmpulung Moldovenesc fiind dotat cu aparatură de ultimă generaţie. De altfel, Dorna Medical avea un centru de recoltare în oraş şi este pe cale să mai deschidă unul.

În cuvântul său, managerul Dorna Medical, Roman Boca, a arătat că această companie este prezentă în Câmpulung Moldovenesc de aproximativ 15 ani. „Am venit între oameni pe care îi cunoaştem, oameni care ne sunt prieteni, oameni cu care colaborăm de atâţia ani de zile. Dorna Medical este pentru noi un copil de suflet, am muncit foarte mult, mulţumim tuturor celor care fac parte din echipă. Au trecut ani, am dezvoltat Dorna Medical, am încercat şi am reuşit, după părerea noastră şi a pacienţilor care ne-au trecut pragul, să facem lucruri de calitate. Ne simţim ca între prieteni. Am venit ca o activitate firească la Câmpulung, între prieteni, parcă aici ne era locul”, a spus Roman Boca. El şi-a exprimat bucuria că Dorna Medical a câştigat licitaţia pentru analize de laborator la Spitalul Municipal. „Vreau să-i mulţumesc Celui de Sus că am câştigat această licitaţie la Câmpulung Moldovenesc, vreau să le demonstrăm domnului manager al spitalului şi întregului colectiv de medici că ne vom strădui să facem tot ce este posibil omeneşte să satisfacem nevoia de analize, astfel încât dumneavoastră să apelaţi cu maximum de încredere la toate serviciile pe care le facem noi aici, la Câmpulung Moldovenesc, sau în altă parte”, a mai spus Roman Boca. În completare, dr. Rodica Boca a prezentat gama extinsă de servicii Dorna Medical: de laborator, clinice şi de Radiologie şi Imagistică Medicală de înaltă performanţă.

Invitat să ia cuvântul, primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, a ţinut să mulţumească familiei Boca pentru investiţia făcută. Mihăiţă Negură a spus că îşi doreşte, atât ca primar, cât şi ca cetăţean, ca în viitorul apropiat în Câmpulung Moldovenesc să se deschisă un centru de Radiologie şi Imagistică Medicală.