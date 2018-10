Mandat de reținere

Un bărbat de 39 de ani din comuna Bogdănești a fost reținut 24 de ore în spatele gratiilor și este cercetat în continuare sub control judiciar, după ce a intrat fără permisiune în curtea unei femei din localitate și a lovit-o.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu o săptămână, când, fiind sub influența băuturilor alcoolice, Florinel C. a pătruns în curtea locuinței unei femei de 41 de ani din Bogdănești, fără a avea consimțământul acesteia, după care a lovit-o. În urma unei plângeri formulate de femeie, polițiștii Postului de Poliție Bogdănești au demarat cercetările în cadrul unui dosar penal deschis pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și lovirea sau alte violențe. Bărbatul este cunoscut ca o persoană agresivă, care a provocat scandal de nenumărate ori în localitate, fiind sancționat de mai multe ori pentru provocare și participare la scandal și proferare de cuvinte și expresii jignitoare, sancțiuni care nu au dus la revizuirea comportamentului acestuia. Având în vedere gravitatea faptei, polițiștii au emis luni pe numele bărbatului de 39 de ani o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, el fiind introdus în arestul IPJ Suceava. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni au luat ieri decizia continuării cercetărilor asupra lui Florinel C. sub control judiciar, pentru următoarele 60 de zile.