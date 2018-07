Academia de Poliţie Bucureşti

Şef al promoţiei 2018 al Facultăţii de Poliţie de Frontieră din cadrul Academiei de Poliţie ”Al. I. Cuza” Bucureşti, unitate cu sute de absolvenţi anual, majoritatea băieţi, este Aurica Cotos, o tânără din Rădăuţi.

Ambiţioasă şi cu un caracter suficient de puternic pentru a pătrunde în lumea profesională "rezervată" bărbaţilor, Aurica nu a renunţat niciodată la visul său de a absolvi Academia. Astfel, la 10 ani distanţă de la prima încercare pentru admiterea la Academie, încercare ce avea să devină o reuşită câţiva ani mai târziu, Aurica Cotos reuşeşte să fie lidera promoţiei sale.

„Provin dintr-o familie relativ numeroasă, însă fără nici un poliţist de profesie. Acesta a fost drumul meu, se pare”, mărturiseşte Aurica, adăugând că mereu a „purtat în suflet Academia de Poliţie”, instituţie pe care a absolvit-o în acest an cu media 9,66, cel mai bun rezultat din facultate.

Media mare i-a permis Auricăi să aleagă locul în care îşi va începe activitatea profesională, tânăra optând pentru Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, Sectorul Poliţiei de FrontierăBrodina.

„În iulie 2015, după 7 ani de la prima admitere, mi-am luat din nou visul în braţe şi am plecat la Bucureşti”

Aurica s-a născut în Rădăuţi şi a crescut în comuna Straja. În 2008 a absolvitColegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, secţia matematică-informatică, bilingv română - germană.

Imediat după bacalaureat, a plecat la Bucureşti cu un vis, acela de a deveni ofiţer de poliţie de frontieră.

„Am ştiut încă de atunci ce îmi doresc de la viaţă. Însă prima mea experienţă cu Academia nu a fost tocmai plăcută, în sensul că am picat prima admitere, şi anume proba scrisă”, povesteşte Aurica.

Un an mai târziu s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, specializarea Drept, din cadrul Universităţii din Suceava, finalizând studiile în 2013.

Chiar şi cu o diplomă de licenţă în CV, Aurica nu şi-a abandonat visul şi a început să se pregătească din nou pentru Academie.

Povesteşte că a avut parte de susţinerea morală a părinţilor, de sprijinul profesoarei de germană Eugenia Vasilovici şi al profesorului de sport Vlad Girigan, care au pregătit-o cu multă răbdare.

„La aceste două materii am primit ajutor şi îndrumare, iar la istorie şi limba română m-am pregătit singură. Nici nu am conceput să nu iau admiterea. Astfel, în iulie 2015, după 7 ani de la prima admitere, mi-am luat din nou visul în braţe şi am plecat la Bucureşti. De data asta reuşeam. A fost o bucurie imensă să constat că munca mea s-a concretizat, a dat roade”, spune tânăra.

„Nu mi-am propus să fiu şef de promoţie, eu doar am învăţat”

A doua perioadă de studenţie i-a adus Auricăi prietenii pe viaţă, de suflet, dar şi profesori dedicaţi şi profesionişti.

Competiţia a fost strânsă, fiecare fiind conştient de faptul că rezultatele de pe parcursul celor trei ani vor dicta alegerea locului de muncă de la finalul studiilor.

„Promoţia noastră a fost una de excepţie, lucru pe care şi profesorii noştri l-au afirmat. Nu pot spune că eu sau altul a învăţat mai mult sau mai puţin, în top am fost toţi cu mediile foarte strânse, dar într-un final doar unul dintre noi a fost desemnat şef de promoţie”, spune Aurica.

Tânăra menţionează că instituţia asigură toate cele trebuincioase (cazare, masă, şcolarizare gratuită), astfel că studenţilor nu le rămâne decât să înveţe.

„Academia de Poliţie îi poate ghida spre o carieră strălucită, încă de pe băncile facultăţii. Trebuie doar să fie perseverenţi, muncitori şi ambiţioşi”, a mai adăugat Aurica Cotos.

Ceremonia de absolvire a promoţiei 2018, numită “Centenarul Marii Uniri 2018”, s-a desfăşurat la mijlocul acestei luni.

„Cel mai mult m-a emoţionat momentul în care mi-am auzit numele, era momentul în care eu trebuia să ies în faţa formaţiei, în faţa tuturor. Emoţii, emoţii, emoţii... Dar şi să îmi văd familia acolo, ştiind cu câtă mândrie mă poartă în sufletele şi în gândurile lor. I-am făcut fericiţi”, a conchis tânăra.