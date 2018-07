Nicio mirare

Nici n-a început bine campionatul (sau ce-o fi...) că deja se vorbeşte despre surprize, despre echilibru, despre competiţie acerbă şi alte bazaconii d-astea. Atât presa scrisă cât şi televiziunile de tot felul (şi cele de specialitate, şi generalistele) se întrec în a aduce elogii, unele de-a dreptul groteşti, unor echipe de împiedicaţi care au dat peste cap nişte calcule ridicole, conform cărora nişte echipe porneau ca mari favorite, atât în etapa de deschidere a sezonului de circ, cât şi în cursa pentru câştigarea titlului de campioană la ceea ce greşit numim fotbal, din moment ce nu pare a avea nicio legătură cu ceea ce am văzut timp de o lună la televizor. În chiar meciul de debut, am văzut o echipă complet debusolată şi letargică, despre care se zice că ar fi campioană. Studiind ce fac alte campioane de pe continent, am văzut că acestea îşi primenesc loturile, aduc jucătorii care speră să le fie de folos în Champions' League ori în Europa League, aduc antrenori care să le dea noi impulsuri celor din teren şi eventual să aducă surprizele tactice care să le asigure succesele aşteptate. La CFR, singura păţanie oarecum în sensul ăsta este schimbarea de antrenor, dar nu pe motive strategice, ci fiindcă cel vechi s-a haiducit prin China. De ce, dacă tot latră că vrea performanţă? Păi, pentru că ăştia cărora le-a adus titlul nu s-au simţit să-i premieze cum se cuvine realizarea, nici să-i mărească, absolut meritat, salariul. Vreau să spun că la noi ideea de performanţă se rezumă la acelaşi veşnic hei-rup, care dacă iese, e bine, sănătate şi virtute. Şi dacă nu, nu. Dar indiferent cum o fi, nu există bonus de performanţă ori altă răsplată. La Steaua, tot aşa: panarama a vândut singurul fotbalist adevărat, pe celălalt suspect de a şti fotbal l-a gonit pe la echipa a paişpea, după care îi înjură şi îi ameninţă cu exilul pe ăilalţi, care oricum până acum erau doar de umplutură. Cum dracu' să vrei să câştigi meciuri, ba şi titlul, când dai ce ai bun şi nu pui nimic în loc? Cât despre Viitorul, lăsaţi! Ce naiba să arate, când ai' mai buni au fost vânduţi la Steaua unde sunt cei mai proşti!? Şi când ăla micu' ratează de fiecare dată când pune mingea pe var, încât nu-ţi vine să te mai miri că l-au gonit aia din Italia ca pe hoţ. De aia zic şi eu: nu-i absolut nicio mirare că alea cu pretenţii arată doar că n-au nicio justificare pentru ele. Mirare cu adevărat ar fi ca măcar una să ajungă în cupele europene. Pariez pe cât vreţi că nu va păţi nici măcar una aşa o ruşine!