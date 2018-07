Sentinţă

Directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Suceava, Nicolae Goicea, şi-a aflat ieri pedeapsa, într-un dosar în care este judecat pentru multiple infracţiuni. Nicolae Goicea a fost condamnat de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc la o pedeapsă totală de 3 ani şi 4 luni de închisoare. Sentinţa nu este definitivă, dar se remarcă faptul că Goicea a fost găsit vinovat pentru toate cele cinci infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată.

În acelaşi dosar a fost judecat şi unul dintre subalternii lui Goicea, Radu Ghiocel Iurniuc, care a scăpat mult mai uşor.

În acest dosar, Goicea este acuzat de procurori că a săvârşit multiple abuzuri, legate de subalternul Iurniuc. Nicolae Goicea a fost judecat pentru că i-a restituit ilegal armele în mai multe rânduri paznicului de vânătoare Iurniuc, chiar şi când acesta nu mai avea voie să le folosească după ce l-a ameninţat cu moartea pe primarul din comuna Vatra Moldoviţei, Virgil Saghin.

Condamnările stabilite faţă de Nicolae Goicea

Nicolae Goicea a fost condamnat la următoarele pedepse: 2 ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, 1 an de închisoare pentru instigare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, 1 an de închisoare pentru instigare la uz de armă fără drept, 1 an de închisoare pentru infracţiunea de participaţie improprie sub forma complicităţii la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi încă 1 an de închisoare pentru infracţiunea de participaţie improprie sub forma complicităţii la uz de armă fără drept.

În urma contopirii pedepselor, inculpatului i-a fost aplicată pedeapsa cea mai grea, de 2 ani de închisoare, plus sporul obligatoriu de o treime din celelalte. A rezultat pedeapsa finală de 3 ani şi 4 luni de închisoare cu executare.

În ceea ce-l priveşte pe Radu Ghiocel Iurniuc, acesta a primit 1 an şi 4 luni de închisoare, suspendată pe un termen de încercare de 4 ani.

Judecătorii câmpulungeni au mai dispus confiscarea de muniţie şi arme folosite la săvârşirea infracţiunilor.

Sentinţele s-au dat după un proces care a durat mai bine de doi ani de zile.

Toate pedepsele amintite mai sus aparţin Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc şi pot fi contestate la instanţa superioară. Verdictul final urmează a fi dat de Curtea de Apel Suceava. Fiind vorba de o instanţă de apel, este de aşteptat ca a doua parte a procesului să fie semnificativ mai scurtă.

Totul a plecat de la tăieri ilegale de arbori

Primarul comunei Vatra Moldoviţei, Virgil Saghin, a reclamat la Poliţie şi la Parchet că paznicul de vânătoare din localitate, Radu Ghiocel Iurniuc, l-a ameninţat în mai multe rânduri cu moartea, mai exact că îl împuşcă. Aceste ameninţări au fost proferate în prezenţa mai multor martori.

Iurniuc a fost prins pe 13 septembrie 2014 în flagrant de organele de poliţie şi silvice, tăind şi sustrăgând fără drept arbori, şi a considerat că primarul Virgil Saghin este cel care a sesizat faptele către autorităţi.

„A proferat injurii şi ameninţări cu moartea prin împuşcare la adresa primarului comunei Vatra Moldoviţei, persoana vătămată Saghin Virgil, în prezenţa mai multor persoane, care i-au creat acestuia şi familiei lui o stare reală de temere”, au explicat procurorii. După ce s-a înregistrat acest dosar penal, paznicului de vânătoare i s-a impus măsura controlului judiciar. Printre altele, acestuia i s-a interzis să mai poarte asupra sa armă, chiar şi în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Restituirea armelor în mod ilegal, o practică la directorul AJVPS Suceava

De aici însă a intrat în joc Nicolae Goicea. Subalternul său, Iurniuc, a înaintat o contestaţie în instanţă faţă de măsura de ridicare a armelor. Imediat, în baza contestaţiei, directorul AJVPS Suceava, Nicolae Goicea, i-a restituit armele paznicului de vânătoare Radu Ghiocel Iurniuc, fără a solicita vreun aviz de la poliţie. Cu alte cuvinte, a călcat grosolan în picioare legea armelor şi muniţiilor. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că acest episod al restituirii armelor nu a fost singular.

Procurorii au explicat în rechizitoriul de trimitere în judecată: “În calitate de director al AJVPS Suceava, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cu rea-credinţă, în intervalul 17.12.2012 - 09.01.2015, a dat în mod repetat, la momente determinate, dispoziţii ilegale de înarmare a inculpatului Iurniuc Ghiocel Radu, în calitate de paznic de vânătoare şi angajat al AJVPS Suceava, el primind mai multe arme letale de foc şi muniţii aferente de diferite calibre, fără a emite acestuia din urmă documentele legale (ordine de serviciu individuale pentru fiecare armă în parte ce trebuiau avizate de IPJ Suceava) care să îi confere drept de deţinere, port şi folosire”.

Procurorii au explicat că, deşi măsura de ridicare a armelor a fost contestată în instanţă, executarea sancţiunii nu putea fi suspendată, prevederile legale fiind clare în acest sens. De altfel, contestaţia a fost respinsă ulterior definitiv şi irevocabil de către Curtea de Apel Suceava.

Procurorii au descoperit, pe parcurs, şi alte infracţiuni

Neregulile imputate lui Goicea nu se opresc aici. El este acuzat şi că „l-a determinat în mod expres, cu rea-credinţă, pe inculpatul Iurniuc Ghiocel Radu ca în intervalul 13-20.12.2014 să împuşte trei exemplare de cervide de pe fondul de vânătoare nr. 26 Paltinul, în baza unei autorizaţii de vânătoare individuale emise tot ca urmare a dispoziţiilor verbale ale inculpatului Goicea, folosind o carabină fără a avea drept de port şi folosire pentru această armă, neavând emis vreun document legal care să i-l confere”, au arătat procurorii.

În acest dosar au mai fost cercetaţi încă doi angajaţi ai AJVPS Suceava, care i-au returnat armele lui Iurniuc, la dispoziţia lui Goicea, fără a avea cunoştinţă de faptul că restituirea acestora este o încălcare grosolană a legislaţiei privind regimul armelor şi muniţiilor.

Director din 1992, după principiul stat în stat

Procurorii au stabilit fără dubiu că persoana din cadrul AJVPS Suceava care răspunde în mod direct de dotarea cu armament a personalului este Nicolae Goicea, aspect confirmat chiar de el în faţa organelor de cercetare penală. El a declarat în faţa procurorului de caz că este directorul AJVPS Suceava din 1992 şi răspunde de bunul mers al instituţiei, iar cu privire la dotarea cu armament de serviciu a personalului angajat este unicul decident.

Procurorul care a instrumentat dosarul l-a caracterizat dur pe inculpatul Nicolae Goicea, subliniind că pe tot parcursul anchetei acesta a avut o „atitudine necooperantă, refractară şi total sfidătoare la adresa legii”.

Nicolae Goicea a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în decembrie 2015.

A scăpat foarte uşor în alte dosare

Un alt amănunt important este că Nicolae Goicea a mai fost cercetat în ultimii ani în cadrul a trei dosare penale (pentru infracţiuni de abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals etc.), fiind găsit vinovat, însă până la acest dosar a scăpat de trimiterea în judecată, fiindu-i aplicate doar amenzi.

Cum decizia nu este definitivă, nici în acest ultim dosar nu se poate trage o concluzie finală.

Cei doi inculpaţi, Nicolae Goicea şi Radu Ghiocel Iurniuc, se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă şi irevocabilă.