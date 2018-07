Pericol public

Groază pentru locuitorii care trec zilnic pe Aleea Jupiter a cartierului George Enescu din municipiul Suceava, după ce, de o bună perioadă de timp, cineva aruncă în permanenţă cu borcane de la etajul unui bloc din zonă. Trecătorii spun că nu o dată borcanele le-au fluturat pe lângă cap şi s-au spart de asfalt, distrugând şi maşini parcate în faţa blocului. Chiar dacă poliţiştii au făcut cercetări pentru depistarea autorului, martorii spunând că o persoană a fost chiar amendată, borcanele continuă să cadă în mijlocul străzii şi pe maşinile de lângă bloc, punând viaţa trecătorilor în pericol.

Numărul borcanelor aruncate în stradă s-a înteţit în ultimele zile

O nouă sesizare despre ce se petrece în faţa blocului 92, situat pe Aleea Lalelelor, a venit vineri dimineaţă de la trecătorii care au fost la un pas de a fi loviţi, în timp ce treceau pe Aleea Jupiter din spatele blocului. Revoltaţi că nimeni nu ia măsuri pentru stoparea pericolului la care sunt zilnic expuşi, ei au povestit prin ce au trecut.

Gheorghe Mardar a păţit-o chiar în cursul dimineţii de vineri şi ne-a relatat: ”Am trecut pe stradă şi borcanul mi-a trecut pe lângă urechi. Eu am văzut că vine ceva şi m-am gândit că e o pasăre. Era în jur de 10.20 când treceam pe aici şi am vrut să sun la 112. La fel a păţit şi nevasta mea, a trecut borcanul la mică distanţă de ea. Ieri dimineaţă era un vraf de borcane sparte în stradă, este cineva care aruncă în permanenţă cu borcane. Treaba asta cred că se întâmplă de luni de zile şi nu ştim de ce nu se iau măsuri. Alaltăieri ieri dimineaţă au strâns oamenii ăştia un coş de cioburi de la borcane. Ar trebui puse camere de luat vederi la blocul din faţă, să vadă cine aruncă, că poate trece un copil, o femeie, le dă în cap şi îi omoară. Trebuie să aşteptăm să moară cineva? Noi am sesizat, dar trebuie făcut ceva.”

Panica i-a cuprins pe cei din preajmă, care ocolesc deja cu grijă locul periculos

Cei care trec zilnic prin spatele blocului 92 privesc îngrijoraţi spre balcoanele blocului, de unde pericolul îi pândeşte în fiecare moment. ”Aveţi grijă, că dacă aude gălăgie, aruncă din nou. A aruncat acum vreo 15-20 de minute din nou în zona asta. Cred că borcanele sunt aruncate de la mansarda blocului aflată la etajul 5, că doar nu e prima dată. Vecinul de la 119 a răcnit la el, dar degeaba. În urmă cu ceva timp i-a spart unui vecin hayonul maşinii şi a găsit borcanul în interiorul maşinii”, ne-a spus o femeie care trecea pe lângă bloc, iar un bărbat care nu a vrut să-şi dea numele a povestit: ”E vorba cred despre o femeie, care nu face asta pentru prima dată. I-au dat amendă 2.000 de lei, dar nu cred că e în toate minţile. Astăzi a trecut o femeie cu copilul în cărucior şi numai norocul a făcut ca borcanul aruncat să cadă alături. Putea să cadă peste copil şi să-l rănească grav sau chiar să-l omoare. A spart într-o zi luneta unei maşini parcate în faţa blocului, iar oamenii au chemat poliţia.”

Locuitorii din preajmă spun că zona este periculoasă la orice oră din zi sau din noapte. Un bărbat a auzit zgomotul borcanelor care s-au sfărâmat de caldarâm şi în timpul nopţii: ”Acest lucru se întâmplă şi în timpul nopţii, când tinerii se întorc pe la ora 12.00 şi fac gălăgie. Lumea spune că ar fi o femeie care aruncă de la mansardă, dar ea trebuie internată în spital şi acolo trebuie să rămână. Norocul nostru e că nu are borcane mari de 3 sau 5 kilograme, că ar fi fost dezastru.”

Cercetările au fost preluate de poliţiştii criminalişti, în urma sesizărilor făcute

Vineri după-amiază o echipă de criminalişti a ajuns la faţa locului, în încercarea de a identifica autorul iresponsabil. În urma audierii martorilor şi a măsurătorilor efectuate în zona periculoasă, poliţiştii au deschis un dosar penal in rem, faţă de o faptă de distrugere. În cadrul cercetărilor ei încearcă acum să identifice cine se face vinovat de comiterea faptei, în urma căreia luneta unei maşini a fost spartă.

Localnicii din zonă o acuză de comiterea faptelor pe o femeie în vârstă de 74 de ani, care locuieşte la ultimul nivel al blocului. În această fază a cercetărilor, poliţiştii încearcă să adune probe, eventual imagini video, care să ducă la identificarea persoanei care şi-a terorizat vecinii şi tragerea acesteia la răspundere.