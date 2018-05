Anchetă

O femeie din oraşul Liteni îl acuză pe dirigintele fiului ei că în timpul orelor de curs l-ar fi lovit pe băiat şi i-a distrus telefonul mobil. Ea spune că incidentul a avut loc la şcoală, în timpul orelor de atelier de vinerea trecută. Adolescentul de 17 ani a venit acasă cu telefonul spart, acuzându-l pe diriginte că l-a lovit cu un obiect peste picior, distrugându-i telefonul pe care îl avea în buzunarul de la pantaloni. Din acea zi, femeia spune că fiul ei nu vrea să se mai ducă la şcoală, de frica profesorului. Directorul şcolii spune că în urma discuţiilor pe care le-a avut cu cadrul didactic acuzat, cele sesizate de femeie nu se confirmă, neexistând un astfel de incident în cadrul şcolii pe care o conduce.

Băiatul i s-a plâns mamei despre ce i s-a întâmplat la şcoală

Incidentul s-ar fi petrecut vinerea trecută, în timpul orelor petrecute în atelierul Liceului Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” din oraşul Liteni. Când a ajuns acasă, Bogdan Tanasă, elevul de 17 ani, aflat în clasa a IX-a, i-a povestit mamei sale ce ar fi păţit. ”Băiatul a avut toată ziua ore cu dirigintele său, profesorul Radu Manolache, şi a venit acasă plângând că i-a fărâmat telefonul. El a povestit că în timp ce sudau, profesorul i-a tras cu un fier peste picior şi i-a distrus telefonul mobil din buzunar. A mers la poliţie şi nu era nimeni, am sunat eu apoi la poliţie şi de atunci poliţista de la post mă tot amână. Poate că au fost probleme, dar el nu mi-a povestit niciodată şi nu m-a chemat la nici o şedinţă la şcoală. Cu dirigintele el spune că nu a avut niciodată nici o problemă, ce a fost între ei nu ştiu, dar de atunci băiatul nu mai vrea să audă de şcoală, pentru că îi este frică de diriginte. Eu tot îl împing de la spate, să facă măcar 10 clase. Dacă era între elevi era altceva, dar dirigintele cu elevul să aibă o astfel de problemă… Vreau să ştiu şi eu ce s-a întâmplat, de ce nu mai vrea el să meargă la şcoală”, ne-a povestit Maria Popa, mama băiatului.

Femeia recunoaşte că băiatului îi place mai mult munca decât cartea, dar îşi doreşte ca acesta să termine 10 clase la liceul din oraş. Ea a fost anunţată de cei din conducerea şcolii despre numărul mare de absenţe pe care le are fiul ei şi a sunat la secretariatul şcolii. ”De la secretariat mi-au spus că nu ştiu unde se duce el, dar că la ore nu ajunge. Am primit şi plic acasă cu absenţele pe care le are, dar acum de ce nu mi-au trimis un plic şi de ce sar la el la bătaie ca să se teamă, să nu mai vină la şcoală. El nu vrea să mai audă de şcoală, nu s-a dus nici luni, nici marţi, miercuri şi nici astăzi (n.r. - joi)”, a declarat femeia.

Conducerea liceului din Liteni are însă o altă variantă

Conducerea Liceului Tehnologic din Liteni se întreabă de ce mama băiatului nu a anunţat direcţiunea instituţiei despre un asemenea incident, care s-ar fi petrecut în şcoală, şi nu a luat legătura cu dirigintele său. Am reuşit să o contactăm pe Alina Manolache, directorul instituţiei de învăţământ, care ne-a relatat: ”În urma discuţiilor pe care le-am avut cu dirigintele elevului, am fost informată că aceste acuzaţii sunt neîntemeiate, profesorul relatând că nu a existat nici un incident în care să distrugă telefonul unui elev din clasa pe care o conduce. Elevul, care a repetat un an de şcoală, se află într-o situaţie şcolară critică, având foarte multe absenţe începând cu luna octombrie a anului trecut. În urma atenţionărilor repetate, mama acestuia nu s-a prezentat la şedinţele cu părinţii pentru a lămuri situaţia acestuia. În cazul în care ar fi existat un asemenea incident în şcoală, mama elevului trebuia să se adreseze conducerii şcolii pentru lămurirea lui.”

Femeia a fost chemată de către cei din conducerea liceului la şcoală, pentru lămurirea acestor acuzaţii grave aduse profesorului instituţiei. Elevul din cadrul şcolii profesionale beneficiază de o bursă de studii din partea Ministerului Educaţiei, pe care o poate pierde din cauza absenţelor acumulate. O anchetă internă care se va desfăşura în perioada imediat următoare va încerca să lămurească cum s-au petrecut lucrurile în atelierul liceului din Liteni.