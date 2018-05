Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava a depăşit 100.000 de pasageri în acest an

Bilanţ

Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava a depăşit numărul de 100.000 de pasageri, de la începutul acestui an şi până în prezent. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, ieri, că potrivit datelor furnizate de aeroport, în primele patru luni ale acestui an s-a constatat o creştere semnificativă a numărului de pasageri, comparativ cu anii trecuţi. Flutur a arătat că în perioada ianuarie-aprilie 2018, pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava au fost înregistraţi 95.930 de pasageri, în timp ce în aceeaşi perioadă din anii 2017 şi 2016 au fost procesaţi 50.666, respectiv 3.660 de pasageri. Şeful administraţiei judeţene a estimat că până la finalul acestui an, aeroportul sucevean va depăşi cifra de 300.000 de pasageri.

Reamintim faptul că începând cu data de 14 iunie a.c., pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava va opera o nouă companie aeriană, Cobrex Trans, care a început deja vânzarea on-line a biletelor de avion pentru zborurile directe pe rutele Suceava – Madrid şi Suceava - Bucureşti, şi retur. Biletele pot fi achiziţionate de pe site-ul Cobrex Trans, la adresa www.cobrextrans.com/booking. Momentan pot fi cumpărate doar biletele pentru zborurile Suceava – Bucureşti, şi retur, precum şi pentru Suceava – Madrid, şi retur. Iniţial compania a anunţat că va opera zboruri din Suceava şi către Verona, în Italia, însă în momentul de faţă nu au fost puse în vânzare bilete pentru această rută. Cobrex Trans va opera de pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava curse regulate către Madrid şi Bucureşti în zilele de luni şi joi. Zborul Bucureşti – Suceava va pleca de pe Aeroportul Otopeni la ora 6:30 şi va ateriza la Suceava la 7:25. Zborul retur va pleca de la Suceava la ora 17:25 şi va ateriza pe Aeroportul Otopeni la ora 18:20. Cursele aeriene de la Suceava spre Madrid vor decola de pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” la ora 7:55 şi vor ateriza pe Aeroportul Barajas la 11:05. Pentru zborul retur, avionul va decola de la Madrid la ora 12:05 şi va ateriza la Suceava la ora 16:55.

Tot pe rute interne, pe Aeroportul Suceava mai operează şi compania Tarom, cu zboruri de la Bucureşti la Suceava, şi retur. În prezent, Tarom are zboruri zilnice pe aeroportul din Suceava, iar din data de 5 iunie 2018 va mai include încă patru zboruri pe săptămână, în fiecare zi de marţi, joi, vineri şi duminică.

Pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava mai operează compania Wizz Air, cu zboruri zilnice spre Londra, patru zboruri săptămânale spre Milano (Bergamo), la care se va adăuga unul suplimentar în perioada 21 iunie – 13 septembrie 2018, trei zboruri săptămânale spre Roma - Ciampino şi două zboruri spre Bologna.

Pentru anul acesta în programul aeroportului sucevean mai sunt incluse zboruri către destinaţii de vacanţă, respectiv şapte chartere pe săptămână, începând cu 28 mai 2018, trei companii având curse aeriene spre Antalya, Bodrum şi Zakynthos.