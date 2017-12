Cadouri de Crăciun

Aproape o sută de copii din comuna Drăgoieşti au primit cadouri într-o acţiune umanitară organizată la finalul săptămânii trecute, la iniţiativa senatorului PSD de Suceava Virginel Iordache.

Prezent în Drăgoieşti alături de alţi oameni cu suflet mare, senatorul Virginel Iordache a împărtăşit câteva momente cu cei aproape o sută de copii, care fără doar şi poate, după ce au primit darurile, îşi vor petrece mai frumos aceste sărbători. „Sărbătorile de iarnă sunt, probabil, cel mai potrivit moment de a aduce bucurie persoanelor dragi nouă. Însă, perioada sărbătorilor, de la an la an, ne face să ne oprim preţ de câteva momente pentru a ne gândi şi la cei cu care soarta nu a fost tocmai darnică. Această perioadă a anului ne face să ne dorim să fim mai buni şi să încercăm pe cât posibil să fim aproape de semenii noştri care au nevoie de noi. Ce poate fi mai frumos decât să priveşti bucuria sinceră a unui copil, licărirea din ochii lui atunci când un gest mic poate aduce un zâmbet sincer”, a spus Virginel Iordache. Copiii din Drăgoieşti au primit pachete care conţineau haine, dulciuri şi jucări. „Prin această acţiune, credem cu tărie că noi am devenit mai bogaţi privind entuziasmul şi sinceritatea din ochii acestor copii”, a subliniat senatorul sucevean.

Virginel Iordache, alături de primarul comunei Drăgoieşti, Constantin Popescu, a ţinut să precizeze că în comuna Drăgoieşti a cunoscut copii minunaţi cărora au putut să le ofere, dincolo de aceste daruri, şi un zâmbet sincer. „E luna cadourilor, luna bucuriei, iar bucuria noastră este de a oferi cadouri semenilor noştri”, a încheiat senatorul sucevean.