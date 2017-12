O pasiune cât o viaţă

Munca de peste 30 de ani a unui sculptor din Rădăşeni, ajuns la venerabila vârstă de 82 de ani, este adunată într-un mic, dar dens spaţiu expoziţional, denumit Sala voievozilor, amenajat recent în incinta Căminului cultural din localitate.

Mihai Grumăzescu este un om despre care s-a scris puţin, deşi cu siguranţă merită mai mult. Scopul său nu a fost însă de a-şi face publicitate ori de a aduna bani. Sculptura a fost şi este pasiunea vieţii sale, refugiul său, cea care l-a ajutat să treacă peste dramele din familie şi, în ultimii ani, îl ajută să-şi aline singurătatea.

Cum şi-a descoperit pasiunea şi talentul pentru sculptura în lemn

Sala voievozilor prezintă în jur de 50 de lucrări sculptate în lemn, cele mai multe dintre ele figuri de domnitori. Expoziţia mai cuprinde şi figuri de sfinţi, scene religioase, aspecte din viaţa de zi cu zi a ţăranului, dar şi chipuri ale marilor nume ale literaturii române.

Mihai Grumăzescu a descoperit arta sculpturii în lemn în a doua parte a vieţii sale. Era în 1986, iar primele dalte şi le-a confecţionat singur, rudimentar, la aragaz. Prima dată a realizat o ramă, apoi chipul tatălui său. Printre primele lucrări a fost şi una cu chipul lui Iisus Hristos, pe care, spre marea sa surpriză, a vândut-o după prima zi de expunere într-un magazin de mobilă din lemn din Iaşi.

„Am început cu istoria, cu domnitorii, parcă mă chemau noaptea să îi fac, noaptea îmi dă inspiraţie în lucrări. Am adunat multe lucrări, o parte le-am vândut în Franţa, Germania, Italia, chiar şi în Australia. Multe am dat şi cadouri, cred că în total am în jur de o sută de lucrări”, ne-a povestit Mihai Grumăzescu, care, înainte de 1989, a fost laureat al Festivalului Naţional Cântarea României, cu lucrări reprezentând chipuri de domnitori.

Ultimii ani au fost foarte grei pentru bărbatul care a rămas singur după ce şi-a pierdut, pe rând, unicul fiu şi apoi soţia. Refugiul în sculptura lemnului l-a ajutat să trăiască şi să meargă mai departe.

Cetăţean de onoare al comunei: a donat lucrări evaluate la peste 90.000 de lei

În afară de ce a vândut şi a dat cadou, restul lucrărilor le-a adunat şi a decis, după vârsta de 80 de ani, să le doneze comunităţii locale din Rădăşeni. Aşa s-a ajuns la Sala Voievozilor din incinta Căminului Cultural Rădăşeni, reabilitat anul trecut cu fonduri de la Compania Naţională de Investiţii.

Ideea amenajării acestui spaţiu expoziţional îi aparţine primarului comunei Rădăşeni, Neculai Perju:

„Am găsit de cuviinţă ca aceste lucrări deosebite să fie expuse aici, în căminul cultural recent modernizat, iar la ideea domnului Grumăzescu s-a ales această denumire, <Sala voievozilor>, pentru că sunt multe lucrări cu figuri de domnitori, plus unele de sfinţi şi în general imagini care au marcat istoria noastră, a românilor”.

La iniţiativa primarului, cu votul unanim al consilierilor locali, pe 30 noiembrie a.c., Mihai Grumăzescu a primit titlul de Cetăţean de onoare al comunei Rădăşeni. Titlul i-a fost conferit pentru aportul adus la îmbogăţirea patrimoniului cultural al comunei Rădăşeni. Acest aport constă în lucrările donate de Grumăzescu pentru amenajarea spaţiului expoziţional, care au o valoare de inventar de aproximativ 90.000 de lei. Sunt lucrări de artă de dimensiuni importante, pe lemn masiv, care au necesitat multă muncă şi au o valoare de piaţă incontestabilă.

La evenimentele care au loc în incinta Căminului Cultural Rădăşeni publicul este îndrumat să vizioneze şi expoziţia sculptorului local.

Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, la o scară de 1:36, lucrarea monumentală a octogenarului

Pentru Mihai Grumăzescu, cel mai mare proiect artistic la care lucrează este încă în derulare. Este vorba de o lucrare monumentală, sculptarea în lemn a Bisericii Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, la o scară de 1:36. Din anii în care a locuit în municipiul Iaşi, biserica cu pereţii exteriori sculptaţi în piatră l-a fascinat mai mult decât orice altceva în viaţă. Sculptarea în lemn a bisericii, la scara de 1:36, cu redarea exactă a tuturor detaliilor arhitecturale, reprezintă visul lui Mihai Grumăzescu, după cum chiar el ne mărturiseşte:

„Pentru mine această lucrare este sufletul meu..... este lucrarea pe care doresc să o termin înainte de a muri”, ne-a mărturisit, gâtuit de emoţie, octogenarul.

„Numele meu şi al tău vor dăinui peste veacuri / Tu îmi vei purta numele meu”

Bărbatul a scris şi o poezie dedicată acestei lucrări monumentale a carierei sale de sculptor:

„Stau mult în preajma ta şi te privesc/ Nu-mi vine să cred că ne-am logodit/ Numele meu şi al tău vor dăinui peste veacuri / Tu îmi vei purta numele meu”, sunt câteva din versurile pe care bătrânul ni le-a citit în lacrimi.

Are nevoie de putere de muncă, dar şi de un spaţiu unde să asambleze lucrarea

Marea problemă este că lucrarea este una de mari dimensiuni, iar acesta nu are cum să o asambleze acasă, din lipsă de spaţiu. Mihai Grumăzescu a lucrat biserica pe bucăţi. A început acum aproximativ 20 de ani, iar acum are promisiuni de la primarul din Rădăşeni, Neculai Perju, că va primi un spaţiu adecvat, unde să poată să înceapă să o asambleze.

Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, la o scară de 1:36, sculptată în lemn, ar urma să fie centrul unei expoziţii care să mai cuprindă şi alte exponate. Printre acestea, ţesătorii, pentru că octogenarul a fost de meserie ţesător de covoare orientale pentru export. S-a specializat în acest domeniu, despre care a scris şi cărţi.

Finalizarea lucrării care reprezintă Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi este ultimul vis al lui Grumăzescu. Iar pentru îndeplinirea sa mai are nevoie de un spaţiu care să-i fie pus la dispoziţie, dar mai ales de sănătate, de putere de muncă, pentru că lucrarea monumentală care va reda pe lemn Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi necesită încă foarte multă muncă.