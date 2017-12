Concurs

Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a organizat, în zilele de 14 și 15 decembrie 2017, a patra ediție a concursului studențesc „25 de ore în USV” (25h@USV).

Echipa clasată pe locul I, alcătuită din Mădălina Maria Mitricioaei, Petru Ionuț Șandru și Alexandru Bilius (antrenor: șef lucrări dr. ing. Adrian Ioan Petrariu) a reușit să livreze, în cele 25 de ore ale concursului, o soluție funcțională care a combinat o aplicație PC, dispozitivul cu senzori furnizat de organizatori și un sistem electronic propriu. Pe locul II s-a clasat echipa alcătuită din Daniel Polocoșer, Ilie Alberto Cârdei, Marian Ciornei și David Ioan Cosovan (antrenor: șef lucrări dr. ing. Remus Prodan), iar pe locul III, echipa formată din Constantin Cristian Cumpăratu, Marian Bogdan Ursu, Marian Theodor Nicorescu și Andrei Mutu (antrenor: conf. univ. dr. ing. Călin Ciufudean).

Patru echipe alcătuite din câte trei sau patru studenți, înscriși la programele de studiu ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, au petrecut împreună 25 de ore în Atriumul corpului E al universității, căutând soluții creative pentru tematica propusă de organizatori - proiectarea și implementarea unei soluții interactive noi pentru jocurile pe calculator. În acest scop, organizatorii au asigurat echipamente de tip Perception Neuron, dotate cu senzori de mișcare, purtate la nivelul mâinii, asemenea unei mănuși.

Proiectele echipelor au fost evaluate de către un juriu compus din Alexandru Guriuc (OSF Global Services) și Stelian Senocico (Assist Software). În vederea realizării în cât mai bune condiții a temei propuse, echipele de studenți au proiectat jocuri pe calculator, comunicații wireless, tehnologii web, precum și diverse dispozitive electronice.

A patra ediție a concursului „25h@USV” a dus mai departe tradiția începută în anul 2014, aceea de a forța limitele creativității tehnice studențești, prin propunerea de teme relevante pentru direcțiile date de tehnologiile IT de ultimă oră în industria de profil. Din partea organizatorilor, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur și prof. univ. dr. ing. Radu Daniel Vatavu consideră acest eveniment ca unul important în contextul actual al specificului competițiilor studențești naționale și internaționale, atât prin tehnologia inovativă adresată în fiecare an, cât și prin modalitatea specifică de implementare a acestuia. Sponsorii concursului din acest an au fost OSF Global Services, Assist Software și Global Design.