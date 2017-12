15 – 17 decembrie

De vineri până duminică, în perioada 15 – 17 decembrie, pentru cei care își doresc să ofere obiecte unicat apropiaților se desfăşoară o ediţie specială a Târgului de Handmade. La parterul Iulius Mall, spiriduşii Moşului vor aduna cele mai frumoase sugestii de cadouri, realizate manual: jucării şi articole pentru copiii de toate vârstele, decoraţiuni deosebite pentru brad şi pentru locuinţă, aranjamente tematice, bijuterii şi alte articole cu dichis.

Sâmbătă, pe 16 decembrie, parterul Iulius Mall Suceava găzduiește Winter Charity Fair. Evenimentul este organizat de Susțin Beard Brothers și The Sisterhood Suceava și are un dublu rol: promovarea talentelor locale și susținerea unei cauze umanitare. Articolele expuse poartă semnătura unor tineri artiști locali: Art To Wear by Raluca Ioniță, Miriana Ioniță, Eleni’s Handmade by Elena Leonte, AG Handmade Leather by Gheorghe Acatrinei, The dress shop by Olga Mihoc, Alex Mazapiuc, Cristi Stavovei, Verciuc Mihai, Pintilescu Alina Silvia, Mateiciuc Cristian și Andreea Brezuica. Vizitatorii vor putea alege de la decorațiuni de Crăciun lucrate manual, până la îmbrăcăminte, tablouri, bijuterii, genți și multe altele.

Târg de cadouri cu scop caritabil

Până duminică inclusiv, la parterul Iulius Mall se desfășoară și Târgul de Cadouri al Centrului de îngrijire la domiciliu Caritas Suceava. Sâmbătă și duminică, tot la parter, un alt târg de cadouri cu scop caritabil va avea loc la Iulius Mall Suceava, organizat de Lions Club Suceava. Iulius Mall Suceava are surprize și pentru cei care vor să ofere cadouri personalizate, realizate chiar de ei. Sâmbătă, de la orele 14.00 și 15.00, în zona magazinelor pentru copii se organizează atelierele de creație susținute de specialiștii Creativ & Deco. Prichindeii vor realiza oameni de zăpadă, decorațiuni hazlii care pot fi oferite în dar părinților sau bunicilor. Materialele sunt puse la dispoziție de Iulius Mall Suceava, iar la final, micii artiști vor putea lua creațiile acasă. Participarea este gratuită, iar înscrierile se pot face la Centrul Info, în ziua desfășurării atelierelor. Tot sâmbătă, de la ora 17.00, și adulții vor putea participa la un workshop creativ. În sala de conferințe de la etajul Iulius Mall, artiștii plastici Miron Oana și Roxana Bliorțu vor susține un atelier a cărui temă este realizarea decorațiunilor pentru Crăciun.

Campania „De Crăciun, cu dragoste”

În plus, cumpărăturile din magazinele Iulius Mall Suceava sunt răsplătite cu premii. Până pe 23 decembrie se desfășoară campania „De Crăciun, cu dragoste”, la care participă clienții care fac cumpărături în valoare de minimum 100 de lei și se prezintă la Centrul Info. În fiecare zi, primii 160 de participanți vor fi răsplătiți cu premii instant. În fiecare sâmbătă și duminică, va fi oferit un brad gata împodobit, prin tragere la sorți, iar pe 23 decembrie, un client va pleca acasă cu un întreg decor desprins din cărțile cu povești: un pom cu decorațiuni strălucitoare, un șemineu electric și balansoar în formă de căluț. În pauzele de la shopping, sucevenii se pot relaxa la patinoarul Dream Ice. Arena de gheaţă este deschisă zilnic, între orele 14.00 şi 21.30. O sesiune de o oră şi jumătate de distracţie pe patine costă 10 lei pentru copii, elevi sau studenţi şi 15 lei pentru adulţi. Persoanele care nu deţin patine le pot închiria de la Dream Ice pentru 5 lei, dacă sunt copii, sau pentru 10 lei, dacă sunt adulţi.