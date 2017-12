Cadouri

Moș Nicolae a ajuns la 55 de copii din Solca, datorită implicării elevilor de la Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” și comunității locale. Inițiativa a pornit de la câțiva elevi ai liceului și de la consilierul școlar Andreea Florea, care și-au dorit să facă o bucurie copiilor din câteva familii nevoiașe din localitate.

Proiectul a fost diseminat în școală și pe pagina de Facebook a Liceului Tehnologic din Solca, iar elevii și comunitatea locală au fost foarte receptivi.

Astfel, s-au adunat 55 de cadouri care au cuprins dulciuri, jucării, rechizite, fructe și hăinuțe.

Cadourile au fost împărțite de elevi ai liceului și de consilierul școlar, în zilele de 5 și 6 decembrie, Moș Nicolae ajungând la fiecare copil acasă.

Organizatorii proiectului au mulțumit celor care s-au implicat direct sau au adus daruri: „Cu mare bucurie vă spunem că Moș Nicolae a ajuns la 55 de copii din Solca. Dacă la început am pornit cu o listă de 40 de copii, până pe 5 decembrie am reușit să adunăm 55 de cadouri. Moș Nicolae a fost foarte darnic! Vă mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect și sperăm să continuăm cu mai multe proiecte de binefacere în comunitatea noastră. Să încercăm să facem o lume mai bună!Unii copii la care au ajuns cadourile de la voi nu au primit nimic altceva de la Moșul. Așadar, dacă nu am fi dus noi cadourile, Moș Nicolae nu ar fi ajuns la ei”.