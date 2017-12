Dezvoltare

Capgemini, una dintre cele mai mari companii de IT din lume, cu sedii în 44 de ţări de pe întreg globul, şi-a început ieri, în mod oficial, activitatea în sediul din municipiul Suceava. Inaugurarea noului sediu, aflat în incinta Iulius Mall Suceava, a avut loc în prezenţa unor reprezentanţi din conducerea companiei, printre care directorul Centre de Operaţiuni Europa de Est, Marcin Nowak, alături de care au fost prezenţi preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, prefectul judeţului, Mirela Adomnicăi, şi rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare”, Valentin Popa.

Încă de la deschidere, sediul din Suceava al Capgemini are peste 50 de angajaţi, compania planificând să crească numărul acestora în viitor. Iniţial primii angajaţi Capgemini din Suceava au participat la trainingurile susţinute în sediul din Iaşi, unde compania are peste 640 de angajaţi care lucrează pentru renumiţi clienţi internaţionali. Prima echipă de 19 persoane a fost instruită în Iaşi în lunile iunie şi iulie, revenind în Suceava odată ce lucrările de amenajare a spaţiului au fost finalizate. „Suntem bucuroşi să vedem o dezvoltare atât de rapidă a locaţiei din Suceava în aceste câteva luni de când suntem prezenţi aici. Acest lucru a fost posibil datorită colaborării foarte bune pe care am avut-o cu Universitatea <Ştefan cel Mare> şi instituţiile locale. Intenţionăm ca până la jumătatea anului viitor să extindem echipa, ajungând până la 160 de angajaţi. Căutăm specialişti în IT, managementul infrastructurii, asistenţă clienţi şi management de proiect. Candidaţii trebuie să cunoască cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, engleză, franceză, spaniolă sau italiană”, a spus directorul Centrelor de Operaţiuni pentru Europa de Est – Servicii de Infrastructură, Marcin Nowak. Pentru viitor, Capgemini vizează atât profesionişti cu experienţă, cât şi proaspăt absolvenţi. În ambele cazuri, condiţia necesară angajării o reprezintă cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine, importante fiind şi abilităţile bune de comunicare şi de lucru în echipă şi capacitatea de adaptare la un mediu de lucru dinamic.

Conducerea companiei a apreciat sprijinul primit de la autorităţile sucevene şi de la universitate

Marcin Nowak a ţinut să precizeze că municipiul Suceava a fost ales pentru deschiderea unui nou sediu în urma unei ample analize. „Am ales Suceava nu doar pentru că este o zonă turistică minunată, dar a contat foarte mult modul în care am fost sprijiniţi de autorităţile locale şi de universitate”, a spus Marcin Nowak. În discursul său, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, şi-a exprimat speranţa că un număr cât mai mare de tineri suceveni îşi vor găsi un loc de muncă în cadrul acestei companii. „Deja sunt recrutaţi 50 de oameni şi salutăm iniţiativa companiei de a extinde activitatea la 160 de angajaţi. Sunt foarte mulţi tineri care lucrează în IT în Londra, în Bruxelles sau în alte locaţii, iar deschiderea acestui sediu este un fel de mesaj <Hai acasă!> sau <Hai în Bucovina!>. Iar dumneavoastră o spuneţi poate mai calificat decât noi prin deschiderea acestui sediu aici la Suceava”, a spus Flutur.

În acelaşi timp, primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat că deschiderea acestui sediu al Capgemini reprezintă un vis devenit realitate. Ion Lungu a ţinut să felicite Universitatea Suceava pentru sprijinul acordat în inaugurarea acestui sediu al companiei. „De ani de zile Primăria Municipiului Suceava a sprijinit deschiderea societăţilor în domeniul IT. Astăzi s-a realizat acest lucru. La Iulius Mall Suceava, s-a deschis un punct de lucru al companiei Capgemini unde sunt angajaţi deja 50 de tineri specialişti în domeniul IT, urmând ca numărul acestora să crească. Şi vă asigur că voi căuta toate soluţiile legale pentru a vă sprijini pentru a desfăşura activitatea la Suceava”, a transmis Ion Lungu.

Invitată să ia cuvântul, prefectul Mirela Adomnicăi a amintit că în momentul în care Capgemini a ales Suceava pentru a deschide un nou sediu, ea ocupa funcţia de director al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă. Mirela Adomnicăi a spus că a bucurat-o faptul că această companie a ales Suceava pentru că urmau să fie angajaţi tineri vulnerabili din punctul de vedere al găsirii unui loc de muncă. Adomnicăi a ţinut să remarce faptul că prin sediul din Suceava, Capgemini va deservi clienţi de prestigiu din întreaga lume, ceea ce va aduce şi Sucevei un prestigiu internaţional. Ea a subliniat că Suceava are un potenţial foarte mare în a oferi companiilor de IT tineri specializaţi, absolvenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare”. Nu în ultimul rând, rectorul Universităţii Suceava, Valentin Popa, a apreciat faptul că începând de ieri, Capgemini se alătură celorlalte peste 10 companii de IT care deja au deschise afaceri în municipiul reşedinţă de judeţ. Valentin Popa a arătat că în doar câteva luni, Capgemini a reuşit să demonstreze seriozitate şi profesionalism, având o imagine foarte bună atât la nivel naţional, cât şi internaţional, şi în acelaşi timp a reuşit să asigure angajaţilor salarii foarte bune.

Lider global în servicii de consultanţă, tehnologie şi transformare digitală, Capgemini se află în prim-planul inovaţiei, abordând întreaga gamă de oportunităţi de dezvoltare a clienţilor în contextul evoluţiei continue a platformelor digitale şi cloud.