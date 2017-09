Tragedie cumplită

O femeie în vârstă de 31 de ani, din municipiul Rădăuţi, şi-a omorât fiica în vârstă de 6 ani iar apoi s-a sinucis. Nenorocirea s-a petrecut sâmbătă după-amiază, în localitatea Perosa Argentina din provincia Torino, în locuinţa în care femeia stătea de câteva luni, după ce mama sa o chemase în Italia.

Alina Mihaela Olaru era de mai mulţi ani în atenţia autorităţilor de protecţie a copilului din România după ce, în anul 2011 şi-a abandonat fata în vârstă de 3 luni într-o ghenă de gunoi din Rădăuţi. Atunci, în 2011, fetiţa a fost salvată, iar femeia a fost ţinută ani de zile departe de fiica sa. Ulterior însă, după ce a dat semne de îndreptare şi a prezentat documente din care reieşea că a revenit la o viaţă normală, că nu mai are probleme psihice şi că are posibilităţile materiale decente, fata i-a fost reîncredinţată.

Descoperire şocantă: fiica şi nepoata erau moarte în casă

Presa italiană scrie că femeia era venită în Italia din luna mai a acestui an. Mama sa, originară din Vicovu de Sus, este plecată de aproximativ 15 ani în Italia şi îşi chemase fiica şi nepoata alături de ea.

Sâmbătă după-amiază, mama femeii în vârstă de 31 de ani a intrat în casă şi a făcut o descoperire şocantă: micuţa de 6 ani era moartă în sufragerie, într-o baltă de sânge, iar mama ei în bucătărie. Lângă femeia de 31 de ani a fost găsit un cuţit, cel cu care se bănuieşte că şi-a ucis fiica iar apoi s-a înjunghiat.

Anchetatorii italieni nu par a avea dubii cu privire la ce s-a întâmplat în casă

La faţa locului au demarat cercetări carabinierii italieni, coordonaţi de un procuror. Singura variantă care pare a fi luată în calcul de italieni este cea a unei crime comise de mamă asupra fiicei, care apoi s-a sinucis.

Mama acesteia a relatat că Alina Mihaela Olaru era depresivă, însă în ultima perioada îşi revenise. Femeia a suferit foarte mult în perioada sarcinii şi după, acuzând că tatăl nu vrea să aibă de a face cu ea ori cu fiica lor.

Fetiţa a fost la un pas de a muri în ghena de gunoi pe când avea trei luni

În mai 2011, Monitorul de Suceava a relatat despre cazul şocant al unui bebeluş în vârstă de trei luni de zile, găsit de un rădăuţean într-o ghenă de gunoi. Era vorba de fetiţa ucisă acum două zile.

Atunci, copilul a fost salvat aproape ca prin minune de un poliţist care a coborât din bloc pentru a duce gunoiul la ghenă:

„În momentul când am lăsat sacul menajer să cadă în interiorul acestuia, am auzit un sunet ciudat şi am crezut că sunt nişte pisici pe acolo. Însă după două-trei secunde am auzit din nou acelaşi sunet şi am realizat că e un scâncet de copil. <Nu se poate>, mi-am zis, şi fără să mai stau pe gânduri am dat la o parte câţiva saci şi am descoperit o geantă de voiaj maro, în care era un bebeluş. Sunt poliţist, am văzut multe lucruri şi m-am confruntat cu tot felul de situaţii dificile, însă în acel moment am încercat o stare pe care nu pot să v-o descriu”, povestea la vremea respectivă Constantin Ursu, agent principal la Poliţia oraşului Milişăuţi.

Văzută de un vecin în timp ce-şi căuta copila în ghenă

La câteva zeci de minute după această descoperire, un alt locatar din zonă a văzut o tânără care căuta prin gunoaie şi a apelat la 112. Era Alina Mihaela Olaru. Femeia, în vârstă de 25 de ani la acea vreme, a fost condusă la poliţie, unde a declarat că pe fondul unei căderi psihice a decis să-şi abandoneze copilul, iar ceva mai târziu, când şi-a dat seama ce făcuse, s-a întors pentru a-l recupera.

Femeia avea să relateze că fetiţa s-a născut pe 24 februarie 2011, la Londra, după o relaţie neoficializată pe care o avusese cu un bărbat din zona Rădăuţi.

După acest moment mama, cu evidente probleme psihice, a fost internată la Psihiatrie, iar copilul a fost preluat de către sistemul de protecţie a copilului.

Copila a fost dată la un asistent maternal și apoi a ajuns la un unchi

Ieri, după ce ecourile tragediei de lângă Torino au ajuns şi la Suceava, cei de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Suceava au demarat verificări cu privire la ce s-a întâmplat în acest caz după 2011.

Margareta Isăilă, directorul adjunct al instituţiei, a explicat că, în 2011, după ce fetiţa a fost abandonată în ghena de gunoi, a ajuns la un asistent maternal profesionist, iar mama a fost internată la Spitalul Socola Iaşi, cu diagnosticul de depresie post-partum.

Doi ani mai târziu, în 2013, femeia a făcut o cerere către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Suceava pentru reîntregirea familiei, prezentând acte medicale de la psihiatru, acte care arătau că este aptă pentru a creşte şi îngriji un copil, plus cazierul judiciar. Femeia a plecat în străinătate ulterior, iar acest demers nu a mai fost dus la sfârşit. În acelaşi an, fetiţa a fost încredinţată spre creştere unui unchi de-al mamei, în ceea ce se cheamă darea în familie extinsă în cazuri de acest gen.

Acoperită de acte, inclusiv medicale, femeia a reprimit fetiţa acum doi ani

În anul următor, în noiembrie 2014, femeia a revenit la Direcţia de Protecţie a Copilului cu un nou set de documente: anchetă socială cu propunere de reintegrare în familie, contract de muncă în ţară, dovadă a posesie de locuinţă, cazier judiciar, adeverinţă medicală, raport psihologic, recomandare de la medicul psihiatru că este aptă pentru a creşte un copil.

„Acest dosar a fost înaintat instanţei de judecată, care a dispus reintegrarea minorei la mama sa şi a dispus autorităţii tutelare, Primăria Rădăuţi, monitorizarea ei pe o perioadă de 6 luni de zile. Sentinţa a fost pronunţată în 23 aprilie 2015”, a declarat Margareta Isăilă.

Au urmat cele şase luni de monitorizare și, cel puţin din documente, nu reiese că mama ar fi dat vreun semn că are tulburări psihice. Aşadar, din aprilie 2015, fiica a revenit la mama sa, după o perioadă de patru ani în care aceasta nu a avut contact cu ea.

Mama cu fiica ei, „Zâna mea frumoasă”

Din păcate, problemele de ordin psihic ale tinerei femei par să fi reapărut, asta în cazul în care au dispărut vreodată, iar ce a urmat este realmente groaznic.

Alina Mihaela Olaru părea că-şi iubeşte fiica, iar în ultima perioadă dădea impresia că se dedică doar ei. În ultima postare a femeii pe Facebook, femeia apare într-o fotografie cu fiica sa, care are titlul: „Zâna mea frumoasă”