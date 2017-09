Duminică

Liniştea unei zile normale de duminică a fost stricată de un şarpe de aproximativ un metru, care se plimba printre copii, în faţa unui bloc din cartierul George Enescu al municipiului Suceava. S-a întâmplat în jurul orei 12.00, iar un locatar al blocului E 67 a sunat la 112, solicitând sprijinul pompierilor militari pentru prinderea şarpelui.

Bărbatul a relatat: „Când am ieşit afară din scara blocului era un copil care se uita la ceva jos. M-am uitat, era vorba de un şarpe, lui i se părea că e din cauciuc, dar când ne-am apropiat a început să se mişte. Băiatul l-a prins de coadă, dar nu a reuşit să-l ţină, eu am luat o piatră, dar nu am reuşit să-l lovesc, a intrat printr-o crăpătură, în izolaţia blocului”.

Bărbatul a apucat să facă şi o fotografie cu şarpele, înainte ca acesta să dispară în peretele blocului.

Echipajul de la Detaşamentul de Pompieri Suceava deplasat în urma sesizării la faţa locului nu a putut face mare lucru, pentru că şarpele dispăruse. Între locatari au început polemici, unii solicitând decopertarea părţii de bloc pentru prinderea şarpelui, în timp ce alţii nici nu vroiau să audă de o asemenea stricăciune.

Până la urmă s-a mers pe varianta ca să nu se intervină, mai ales că şarpele putea fi deja departe.

La faţa locului au ajuns şi poliţiştii, care au plecat şi ei aşa cum au venit, la fel ca pompierii.

În zona cu mai multe spaţii verzi ar mai fi fost văzuţi şi alţi şerpi.