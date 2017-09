Inconştienţă maximă

Un tânăr în vârstă de 23 de ani din Frătăuţii Noi, judecat pentru un întreg şir de infracţiuni din cele mai grave la regimul rutier, după ce a provocat un accident în urma căruia un bărbat care se deplasa pe un moped a murit, a fost condamnat definitiv la 2 ani, 11 luni şi 10 zile de închisoare cu executare. Pedeapsa a fost stabilită de Judecătoria Rădăuţi şi menţinută, la finele săptămânii trecute, de Curtea de Apel Suceava, care a admis doar câteva apeluri ale laturii civile, legate de despăgubirile pentru familia decedatului.

Din ancheta coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi rezultă că în data de 19 august 2016, în jurul orei 1.45, inculpatul, aflat la volanul unui Mercedes pe drumul din satul Vuliva, comuna Frătăuţii Noi, a lovit frontal un moped marca Honda, condus de un consătean în vârstă de 28 de ani, care a fost proiectat violent pe carosabil. Tânărul de 28 de ani, care nu avea nici el permis de conducere, a fost preluat de o ambulanţă şi dus la Spitalul Municipal Rădăuţi unde, în scurt timp, a decedat.

Autorul a fugit, revenind la locul accidentului după aproximativ două ore.

În urma verificării cu etilotestul a rezultat o concentraţie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior probele de sânge au indicat valori de 1,10 la mie, la prima probă, respectiv 0,90 la mie, la a doua probă.

Inculpatul a fost arestat preventiv în acest dosar, iar ulterior plasat în arest la domiciliu.

Dacian Roberto Pleşca a fost judecat pentru ucidere din cupă, conducere fără permis, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului. El a fost găsit vinovat pentru toate cele patru infracţiuni, primind condamnări pentru fiecare. Conform Codului Penal, el a primit pedeapsa cea mai grea, 2 ani de închisoare, pentru ucidere din culpă, la care se adaugă o treime din restul pedepselor. Aşa se explică pedeapsa care a rezultat: 2 ani, 11 luni şi 10 zile de închisoare. Pleşca are deja peste un an de arest preventiv şi arest la domiciliu, perioadă care îi va fi scăzută din pedeapsă.

Membrii familiei tânărului accidentat mortal au de încasat daune morale şi daune materiale, iar copiii minori au de primit şi prestaţii periodice lunare până la terminarea studiilor.