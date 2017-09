Eveniment

Şcoala Primară „Sfântul Ioan cel Nou” şi Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou”, situate la ieşirea din Suceava spre Ipoteşti, şi-au deschis ieri porţile pentru 20 de elevi care vor începe cursurile clasei pregătitoare şi 165 de preşcolari, împărţiţi în opt grupe, care îşi vor desfăşura activităţile în cadrul programului de grădiniţă. Dacă Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou” este deja cu tradiţie la Suceava, noutatea din acest an este înfiinţarea Şcolii Primare „Sfântul Ioan cel Nou”, unde primii elevi au păşit în clasă, cu emoţii şi bucurii inerente.

În prima zi din septembrie, care înseamnă şi începutul Anului Bisericesc, fie că fac parte din grupa „Iepuraşi”, „Steluţele”, „Buburuzele”, „Îngeraşii”, „Fluturaşii”, „Albinuţele”, „Licuricii”, „Florile”, preşcolarii, unii îmbrăcaţi în costume populare, au participat la deschiderea noului an şcolar plini de emoţie, însoţiţi de părinţi, de bunici sau frăţiori mai mari. Deschiderea anului şcolar a debutat cu o slujbă religioasă oficiată de Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi părintele Vartolomeu Chira, de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, care i-au îndemnat pe toţi cei prezenţi, mici sau mari, să spună împreună rugăciunea „Tatăl nostru”, i-au stropit cu agheasmă şi au sfinţit fiecare încăpere în care îşi vor desfăşura activitatea preşcolarii şi şcolarii din acest an.

Preasfinţitul Damaschin Dorneanul: „Arta de a lucra cu copiii nu se poate asemăna cu nici o artă”

Preasfinţitul Damaschin Dorneanul a spus în cuvântul său de învăţătură că 1 septembrie este pentru Biserică început de an - Anul Nou Bisericesc. „Este şi începutul unui nou an pentru această grădiniţă şi, cum spune românul, <Totdeauna lucrul tău, să-l începi cu Dumnezeu. Unde-i El şi harul său, nici un lucru nu este greu>. Am început acest nou an şcolar cu rugăciune, cerând ajutorul lui Dumnezeu, pentru că multe se pot ivi într-un an. Şi atunci când avem binecuvântarea lui de la început, avem încredinţarea că vom trece mult mai uşor peste cele câte ni se pot întâmpla în acest an. Aş vrea să vă mulţumesc dumneavoastră, celor care aveţi în mâini nu nişte copii, ci nişte suflete gingaşe. Sunteţi, dacă vreţi, ca un bijutier care atunci când lucrează trebuie să fie atât de dedicat cu ceea ce lucrează. Sunteţi ca nişte grădinari sau putem să vă asemănăm cu medicii neurologi, care atunci când lucrează în sistemul medical trebuie să fie foarte, foarte atenţi, pentru că oricând se poate întâmpla o eroare medicală. Dumneavoastră aveţi de la Dumnezeu misiunea aceasta, să purtaţi pe mâinile sufletelor dumneavoastră tot nişte suflete, nu trupuri, nu doar minţi, nu doar nişte vieţi care să rămână aici, pe pământ. Ci aveţi nişte suflete care sunt foarte dedicate şi trebuie să vă mulţumim şi să-l rugăm pe Dumnezeu să vă înţelepţească, să vă lumineze, pentru că nu totdeauna cunoştinţele de pedagogie pe care le dobândim în instituţii de stat ne pot ajuta. Sunt situaţii care nu pot fi prevăzute, şi atunci este nevoie de luminare de la Dumnezeu, ca să ştim cum să lucrăm, mai ales cu copiii. Arta de a lucra cu copiii nu se poate asemăna cu nici o artă”, a spus Preasfinţitul Damaschin Dorneanul.

“O alternativă la învăţământul clasic”

Părintele Vartolomeu Chira, de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a spus la rândul său: „Vrem să venim în întâmpinarea acestor noi vlăstare, acestor noi generaţii cu tezaurul şi toate valorile înaintaşilor şi strămoşilor noştri. Câte puţin, înnobilăm în mintea lor, în sufletele lor patriotismul, dorul de ţară, dorul de limbă, dorul de credinţa cea adevărată”.

Prezentă la eveniment, Daniela Răileanu, inspector pentru învăţământul preşcolar, a apreciat că „atunci când Biserica construieşte o şcoală se deschid mai multe porţi. În plus, se beneficiază de belşug de haruri şi de binecuvântare. Aş exprima nădejdea mea că Grădiniţa <Sf. Ioan cel Nou> va preda ştafeta Şcolii particulare <Sf. Ioan cel Nou>, şcoală care trebuie să continue ideea calităţii în educaţie, în a asigura resurse educaţionale de calitate şi servicii pentru toţi beneficiarii, părinţi şi copii”.

Prof. Ioan Dumitru Puiu, inspector şcolar pentru învăţământul primar şi director al Şcolii Creştine Natanael Suceava, cu experienţă în ceea ce înseamnă învăţământul particular alternativ, a apreciat debutul clasei pregătitoare „în învăţământul alternativ particular, o alternativă la învăţământul clasic, un exemplu de cum trebuie făcută educaţie cu cei mici”.

Directoarea Maria Doncean ne-a spus că îşi doreşte o şcoală „în care elevii să meargă cu bucurie, să înveţe cu pasiune, să-şi dezvolte potenţialul, să fie ascultaţi şi pregătiţi fiecare în ritmul lui, la standarde înalte. Şcoala să nu pună accentul doar pe dezvoltarea minţii, ci şi pe liniştea sufletească şi sănătatea fizică a copiilor”. Tot ea a mai completat că şi-ar dori ca „părinţii să fie parteneri în educaţie”. Cine optează pentru Şcoala primară „Sfântul Ioan cel Nou”, a completat şefa instituţiei de învăţământ, va găsi aici „valori perene, aşezate, curate, inspirate din duhul adevărului, credinţei, frumuseţii. O şcoală în care fiecare se va descoperi pe sine şi, totodată, se va iniţia în tainele lumii acesteia şi în ceea ce este dincolo de ea”.