Mobilizare în timp record

Familia din Stroieşti rămasă fără acoperiş la casă după puternica furtună de joia trecută a fost ajutată să revină la o viaţă normală într-un timp extrem de scurt, după ce mai mulţi oameni au decis să nu stea deoparte şi să sară în ajutor. Lucrările la noul acoperiş au fost începute vineri, iar sâmbătă seara deja erau finalizate.

Daniel Drăgoi, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Suceava, a fost iniţiatorul acestui act de caritate care merită aplaudat.

„Am fost vineri la familia afectată, iar tatăl proprietarului, un om în vârstă de 90 de ani, i-a spus fiului său să aibă credinţă în Dumnezeu, pentru că aceasta este o încercare a diavolului. Ce m-a impresionat cel mai mult a fost că bătrânul i-a spus fiului că se va găsi o soluţie deoarece el are strânsă o sumă de bani pentru zile negre. Atunci am decis să mă implic, am mai vorbit şi cu câţiva prieteni, am strâns o sumă de bani şi forţă de muncă. S-a lucrat la structura din lemn, apoi a fost pusă tabla lindab, am început vineri la amiază, iar sâmbătă seara lucrarea a fost gata”, ne-a declarat Daniel Drăgoi, cu menţiunea că actul de caritate în care s-a implicat a fost făcut în nume personal.

Momente de groază: „vântul a pornit ca din senin, cu o intensitate foarte mare, a fost, cred, un fel de tornadă”

Joi seară, în jurul orei 18.00, o puternică furtună, care s-a manifestat pe o arie restrânsă, a smuls acoperişul casei familiei Șutu, de la intrarea în comuna Stroieşti. Acoperişul din lemn cu tablă a fost luat pe sus de vântul puternic şi trântit în plină stradă, blocând Drumul Naţional 17, care leagă Suceava de Gura Humorului. Pompierii au intervenit cu un buldoexcavator cu care au demontat şi transportat bucăţile de acoperiş de aproape 200 de metri pătraţi în afara drumului.

Ilie Șutu, proprietarul casei, ne-a relatat coşmarul trăit în seara zilei de joi, 29 iunie: „Aşa ceva nu am trăit în 57 de ani de viaţă, vântul a pornit ca din senin, cu o intensitate foarte mare, a fost, cred, un fel de tornadă. A fost un zgomot asurzitor, se auzea cum piroanele cedează unul după altul”.

Acoperişul era relativ nou, construit de aproximativ 10 ani şi era bine aşezat, pe structură din lemn.

Bărbatul a catalogat ca un dar de la Dumnezeu ce s-a întâmplat după furtuna care i-a smuls acoperişul casei. El a ţinut să le mulţumească pentru ajutorul financiar şi munca prestată fraţilor Daniel şi Ioan Drăgoi, familiei Iliuţ din Vicovu de Sus, lui Liviu Nichitean, din Horodnic de Sus, şi lui Dumitru Buhac, din Sf. Ilie.

În casa afectată locuiesc patru oameni, soţii Șutu şi doi dintre copiii lor.