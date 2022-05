Nu s-au terminat campionatele, dar sunt suficient de aproape pentru a constata că m-am înșelat cu o previziune, așa că a sosit momentul să-mi pun cuvenita cenușă în cap. Pe la sfârșitul anului trecut, afirmam că măcar două dintre Manchester United, Barcelona și Juventus nu vor prinde loc de Liga Campionilor. Mai pe șleau, că vor cădea cu zgomot. Iată că doar United s-a încadrat, ba chiar e acolo o degringoladă nemaipomenită, 0-4 cu Brighton, sâmbătă! Culmea, față de celelalte două, United făcuse o investiție serioasă, aducându-l la începutul sezonului pe Ronaldo, cu ambiții nerostite de mai bine. Să ținem cont că echipa fusese vicecampioană anul trecut, deci nu-l aducea pe starul portughez pentru mai puțin. Deși la început părea că vechea dragoste reînvie, iată că United nu va termina mai sus de 6, chiar dacă Ronaldo a continuat să înscrie.

Dacă în ceea ce-i privește pe englezi am bifat pronosticul, am dat-o în bară cu celelalte două echipe, care au găsit cumva calea spre primele 4. Iar acesta reprezintă elementul comun: băgat mâna la teșcherea când le-a fost clar că se îndreaptă spre dezastru. În ceea ce-o privește pe Barcelona, chiar are dreptate Koeman să se lamenteze că n-a avut parte de același tratament pe care l-a primit Xavi. La începutul anului au venit trei jucători de atac, dintre care doi s-au dovedit oameni de bază (Feran Torres și Aubameyang), iar celălalt (Adama Traore) a prins loc de titular cam în jumătate din meciuri. Pe lângă evidentul salt calitativ în jocul catalanilor, contracandidatele la careul de ași s-au dezumflat rând pe rând, astfel încât Barcelona cel mai probabil va termina pe locul secund.

Ceva mai aproape am fost cu Juventus, care a agățat locul 4, prinzând practic pe scară trenul de Liga Campionilor. Momentul de cotitură a fost derby-ul cu Atalanta, practic singura rivală serioasă la locul izbăvitor. Cel puțin așa era la momentul respectiv, când Juve a egalat în minutele de prelungire, împiedicând-o pe Atalanta să se distanțeze. De acolo, cele două echipe au schimbat trendul, asta și pentru că Juve l-a smuls de la Fiorentina pe Vlahovic, punând pe masă 80 de milioane, în timp ce Atalanta se întărise cu... Mihăilă!