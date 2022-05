Litigiu cu miză mare

O firmă din Botoșani a ajuns la instanțele de judecată în încercarea de a obliga autoritățile de la Șcheia să dea aviz de oportunitate pentru ridicarea unui bloc cu trei etaje pe strada Teilor din Sf. Ilie, o zonă apropiată de cartierul Obcini din municipiul Suceava. Blocul ar trebui să apară lângă piscina Titanic, în spatele Unix, practic pe coama unui deal, după cum se vede și în fotografii.

Investiția este contestată de comunitatea locală, de la oamenii care au case acolo și până la Consiliul Local și Primăria Șcheia.

Firma din Botoșani a ajuns în instanță, unde a reușit, în primă fază, să obțină o victorie. Mai exact, Tribunalul Suceava a obligat Primăria Șcheia să emită avizul de oportunitate în vederea întocmirii PUZ-ului. Decizia instanței nu este definitivă, iar drumul până la o concluzie finală este încă departe, judecătorii apreciind că refuzul vecinilor de a-și da acordul nu este însoțit și de dovezi că li se creează disconfort. Oamenii spun că pot dovedi cu argumente logice și vizibile că un bloc nu are ce căuta în acea zonă și speră să primească șansa unei judecăți separate, dacă va fi cazul.

Vara, strada este supraaglomerată de mașinile celor care vin la piscină

Reporterii Monitorului de Suceava s-au deplasat la fața locului, pentru a constata concret care este situația. Ce se vede cu ochiul liber este că imediat ce se intră pe strada Teilor (după Unix) încep să apară doar case. Una din puținele zone libere este cea de lângă piscina Titanic. Acolo, pe spațiul verde în urcare, Locuințe Energetice SRL, cu sediul în Botoșani, vrea să ridice obiectivul ”Locuințe colective (D+P+3E) locuri de parcare, împrejmuire, racorduri la rețelele electrice tehnico-edilitare”.

Zona nu este râvnită întâmplător. De acolo și până la magazinul Lidl, de exemplu, se fac circa zece minute pe jos.

Pe timp de vară, numai mașinile celor care vin la piscină blochează în mare parte strada. Oamenii care stau în zonă se întreabă cum ar fi dacă pe această stradă vor mai apărea alte câteva zeci de mașini.

Cel mai important argument al oamenilor de pe această stradă, susținut și de Consiliul Local Șcheia, este însă că acolo este zonă de case și așa ar trebui să rămână.

Au investit sume mari pentru a se bucura de liniștea unei case

Comisia de Urbanism din cadrul Primăriei Șcheia a avizat negativ solicitarea ridicării acestui bloc, iar Consiliul Local Șcheia a respins solicitarea în unanimitate, în ședința din 29 ianuarie 2021. Solicitarea a fost respinsă mai ales pe motiv că nu s-a obținut acordul vecinilor în formă autentică. De altfel, s-a constatat opoziția vehementă a vecinilor.

Vecinii au declarat că un bloc va aglomera traficul pe această stradă secundară, studiul de trafic al firmei nu este real, iar terenul este pe o falie de alunecare. În studiul de trafic respectiv se face referire la un număr foarte redus de mașini, mult sub cele pe care proprietarii de case le au, și o pot dovedi cu acte.

În esență, locatarii din zonă spun, pe bună dreptate, că s-au mutat acolo și au investit bani mulți pentru a se bucura de liniștea de a sta la casă și nu doresc acum ca lângă casa lor să fie un bloc cu zeci de apartamente.

Judecătorii au fost de părere că un refuz al vecinilor nu este suficient

”Solicitarea acestui acord al vecinilor a fost făcută motivat de opoziția generală a cetățenilor față de construirea locuințelor colective, pe un teritoriu ocupat preponderent de locuințe unifamiliale”, a arătat Primăria Șcheia în motivarea în fața instanței.

Tribunalul Suceava a apreciat că refuzul pârâților de a-și da acordul la construirea unei clădiri de locuințe, similară cu celelalte clădiri, constituie un abuz de drept, deoarece nu s-a dovedit că prin funcționarea clădirii s-ar crea un disconfort.

Prin urmare, Instanța a admis solicitarea reclamantului și a obligat pârâții (Consiliul Local al comunei Șcheia și primarul comunei Șcheia) să emită avizul de oportunitate în vederea întocmirii PUZ pentru investiția Locuințe colective (D+P+3 etaje) locuri de parcare, împrejmuire. Decizia nu este definitivă și a fost contestată.

Consiliul Local Șcheia: ”În contextul opoziției vehemente a vecinilor această investiție a fost considerată inadecvată și incompatibilă”

Faza a doua a procesului va începe în această săptămână.

În întâmpinarea depusă de Consiliul Local al comunei Șcheia, prin care se încearcă convingerea judecătorilor că în acea zonă nu este oportun un bloc, se enumeră o serie de argumente logice: ”Chiar dacă scopul și funcționalitatea imobilului sunt similare cu a celor din zonă, și anume casă de locuit, acesta are un caracter diferit din cauza faptului că se depășește regimul de înălțime din zonă. Avizul de oportunitate reprezintă aprecierea instituției primăriei că investiția propusă este adecvată, indicată, oportună pentru zona respectivă. În contextul opoziției vehemente a vecinilor această investiție a fost considerată inadecvată și incompatibilă cu caracterul și funcționalitatea zonei, creând un disconfort prin aglomerare, zgomot etc. Nu există nici un abuz din partea vecinilor și nici din partea Primăriei Șcheia, întrucât obiectivul are o înălțime mult mai mare față de imobilele din zonă, iar vecinii consideră că intimitatea lor este afectată”.

Refuzul vecinilor ar putea face obiectul unui alt proces

Cum decizia din prima fază a procesului se bazează în mare parte pe acel refuz al vecinilor, autoritatea locală din Șcheia a solicitat ca instanța să se pronunțe în acest dosar doar cu privire la emiterea avizului de oportunitate și pe cale separată să realizeze o acțiune în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești care să constate refuzul nejustificat al vecinilor.

Cu alte cuvinte, vecinii trebuie să primească dreptul de a se apăra personal și de a aduce și argumente și probe (expertize, studii etc.) din care să rezulte dacă acel bloc le produce disconfort sau nu.

E logic să stai la bloc pe câmpuri din localități limitrofe orașului?

O decizie favorabilă construirii acestui bloc ar putea fi un mare imbold și pentru mulți alți investitori de a ridica pe câmpurile din Șcheia sau Sf. Ilie blocuri de locuințe. Oamenii care și-au ridicat case acum 10-15 ani pe câmpuri din Sf. Ilie sau Șcheia, pe unde pășteau eventual vaci, nu și-au imaginat că într-un timp atât de scurt toloaca de atunci va deveni un spațiu aglomerat de case, sedii de firme și chiar blocuri. Este și cazul acestei străzi – Teilor, dar și al multor altora.

De principiu, logic ar fi ca atunci când alegi să stai la bloc să fii cât mai aproape de miezul unui oraș, iar dacă îți dorești liniștea unei case să te duci cât mai departe de oraș. Aceste principii nu sunt însă îmbrățișate se pare de toți investitorii și nici de toți sucevenii. Așa s-a ajuns ca unii să stea la bloc, dar pe câmpuri din localități limitrofe Sucevei.