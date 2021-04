Pariul Korda

Chiar dacă la fotbal avem primul gol al lui Man în Serie A, o cruce pentru titlu în dreptul lui Juventus, dar bifă pentru Bayern, a patra echipă intrată în lupta pentru titlu în Franța (Monaco), cred că e bine-venit un respiro tenisistic, cu ocazia Masters-ului de la Miami. Greu de crezut în lipsa Simonei, dar evenimentul principal a venit de la fete, Bianca Andreescu ajungând în finală după un lung șir de meciuri câștigate epuizant în trei seturi. Aici, a dat peste o Barty fără fisură, accidentarea aceea oferindu-i cumva Biancăi un alibi pentru o înfrângere care ar fi venit oricum.

Finala băieților se va fi jucat aseară, între Hurkacz, 24 de ani, și Sinner, 19 ani. Așadar, în lipsa corifeilor, dar și a lui Thiem, care face parte dintr-o generație intermediară, lupii tineri îndreptățiți la trofeu nu numai că n-au jucat finala între ei, dar au trimis în finală un reprezentant surprinzător, pe polonez. În schimb, italianul este reprezentantul lupilor adolescenți, care fac și ei dinți. Între aceștia, pe lângă Sinner și Musetti, am mai descoperit încă unul, pe Sebastian Korda, 20 de ani. Știu că scosese deja capul la Roland Garros, anul trecut, dar nu am urmărit nici măcar un meci din parcursul său, încheiat destul de brutal de Nadal în optimi. Acum, aproape m-a fascinat acest băiat, care e mult mai talentat decât taică-său, Petr Korda. La Miami, Korda jr. s-a simțit chiar ca acasă, având în vedere că locuiește în Florida. A trecut de Fognini, Karatsev (căruia i-a administrat o ”lăptăreasă”!) și de Schwartzman, înainte de a fi oprit de Rublev în sferturi. În toate aceste meciuri, Korda a arătat că are tot ce trebuie, absolut toate loviturile, poate mai puțin serviciul 2, dar care a părut vulnerabil numai împotriva lui Rublev, un jucător recunoscut pentru excelența sa la retur. Când o să și-l pună la punct, că are de unde (1,96 m), va fi... centaur!

Dar dincolo de lovituri aș pune faptul că nu e dus cu capul, ca Medvedev sau, mai de curând, ca Tsitsipas, care începuse să-și schimbe toate accesoriile echipamentului într-o pauză dintre game-uri, iar când a primit ”time violation” (adversarul îl aștepta de vreo două minute pe teren), a chemat supervizorul pentru a se răcori cu puțin scandal! Korda e mereu calm, parcă și transmite acest calm, ba chiar am remarcat o chestiune aproape unică: nu scoate niciun sunet pe teren! Calmul ăsta l-a ajutat să iasă din situații identice în ambele seturi din sferturi: 3-5 cu Rublev la serviciu! A jucat cu un asemenea curaj, pur și simplu a accesat un alt nivel, pe care doar un talent deosebit îl permite... El, în genere, joacă precum la carte, își construiește punctul, dar cu jucătorii dominatori trebuie să lași manualul și să-i ataci tu. Intra un metru în teren la retur și catapulta mingea la linie de pe ambele părți! Prin comparație, Wawrinka și Thiem se retrag pe al doilea și expediază ghioaga de acolo, în schimb Korda dă cu timing, rapid, nici n-apuci să miști! Pe finalul setului 2, la 2-5, s-a accidentat la coapsă și a jucat mai mult din braț, chiar și așa ducând setul în tie-break. Încă una și mă duc: când s-a reluat tenisul după lockdown, adică vara trecută, băiatul ăsta era la și alții în ATP, locul 200 și ceva, iar acum e în buza Top 50, pe 64. La anul îl văd deja în TOP 10, mai vorbim!