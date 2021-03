N-aş putea explica nici măcar pentru liniştea mea deplină de ce de data asta nu am avut emoţiile pe care le am de obicei înainte de startul vreunei noi campanii a echipei reprezentative de fotbal. E posibil să fie vorba despre încrederea pe care o am în această nouă generaţie de fotbalişti, dar cu siguranţă şi despre calităţile de selecţioner ale lui Mirel Rădoi. Puse cap la cap aceste două elemente, rezultă că suntem cumva în pole position pentru cel de-al doilea loc calificant la Word Cup, întrucât posibilacontracandidatăMacedonia de Nord nu m-a convins prin absolut nimic că ar fi mai bună decât România, iar Islanda nu cred că mai poate fi vreun pericol real, cu toate că la fel credeam şi anul trecut, când totuşi ne-a eliminat din cursapentru Campionatul European. Aşadar, cu multă încredere şi încă mai multă speranţă, m-am aşezat cu ochii în ecranul cel mai mare din casă, hotărât să mă bucur de spectacolul sportiv. Spectacol e drept că am văzut, însă unul la limita dintre comedie şi grotesc în ceea ce priveşte apărarea echipei noastre, în care prezenţa unui Chichireş(pe bune!?, nu îl cheamă aşa?, dar cum?, şi la ce mi-ar ajuta să ştiu corect numele unei panarame care-mi mănâncă sănătatea de prea mulţi ani!?) este o eternă garanţie pentru farmaciile de pe întinsul patriei în privinţa vânzării de Aspacardin şi alte alea pentru cardiaci. De fapt, pentru oricine, căşi dacă nu eşti cardiac, după un meci cu Chichireştitular, devii! Nu-mi imaginez ce ar trebui făcut pentru a găsi vreo doi, trei fundaşi centrali adevăraţi. Culmea e ca pe acest post noi am avut veritabili artişti ai balonului: Sandu Boc, Miodrag Belodedici, Gică Popescu! Fiecare dintre ei era mai bun decât cel considerat cel mai bun din istorie pe acest post, Franz Beckenbauer! Vă jur că e aşa, i-am văzut de nenumărate ori pe toţi 4! Iar acum nu suntem în stare să găsim vreo doi măcar normali, nu geniali! Ar mai fi fost varianta cu vreunul de la tineret. Aiurea! Am văzut la meciul cu Olanda, la golul primit de noi, un malac nehazos, cu gabarit şi mişcări de tractorist, care până şi-a mişcat hoitul, încercând să dea cu piciorul într-o minge care era de atacat cu capul, obiectul era deja în aţe! Adică nici din urmă nu se-arata nimic. Văd că Mirel s-a însănătoşit. N-ar fi mai bun el decât Chichireşpentru meciul cu nemţii?