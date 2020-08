La ora la care citiţi "Monitorul", e clar că deja cunoaşteţi două dintre semifinalistele din cea de a doua (ca importanţă, dar şi ca valoare a participantelor) competiţie de fotbal europeană, "Europa League", meciurile disputându-se deja luni seara. Diseară au loc şi celelalte două meciuri din sferturile de finală, astfel că am putea să ne formăm o imagine asupra celor cu şanse reale la trofeu. După mine, Şahtior s-ar cuveni să câştige competiţia, mai ales că în optimi a dat dovada unei forţe pe care i-o credeam dispărută după plecarea lui Lucescu. Meciul de diseară, cu Basel, pare mai degrabă o încălzire cu public pentru semifinalăşi, sper, finală. Nu m-aş supăra nici dacă Manchester City ar fi fericitacâştigătoare, asta însemnând că la ora asta e deja calificată după victoria de aseară cu FC Copenhaga (tot un meci de încălzire!) care, după toate regulile normalităţii, n-ar avea cum să o elimine pe Man United niciodată din 1000 de confruntări directe. Astea sunt şi ele, toate, încălzirea pentru "Champions' League", care o ia din loc mâine, într-o programare care mi se pare lipsităde logică: timp de 4 zile, câte un meci pe zi! De unde şi timpii diferiţi pentru refacere pentru cele 4 calificate, în fiecare meci din semifinale urmând să avem câte o echipă cu o zi în plus de odihnă faţă de adversara ei. Dacă ar fi să dau şi aici pronosticuri (deşi, după ce a luat-o Real de la Man City, aproape că nu-mi mai vine s-o fac!) aş zice că Bayern Munchen mi se pare a fi cea mai solidă, şi că dacă trece de Barcelona vineri, 14 august, atunci n-o mai opreşte din cursă nimeni. Nici măcar PSG, pe care n-am văzut-o la lucru de vreo jumătate de an, dar care nu poate să nu fie mare favorită, după numele prezente în lot.

Favorit rămâne şi Ronnie O'Sullivan (măcar la el mi-a ieşit pronosticul!) care m-a îmbătrânit câte 5 ani pe zi, vineri şi sâmbăta, când nu numai că nu reuşea să se desprindă de Ding (4-4, apoi 8-8, scor cu care s-a intrat duminică noaptea în sesiunea decisivă),dar avea momente în care părea că vede pentru prima oară în viaţămasă, tac şi bile. Amai bătut nişte recorduri, azi îl egalează pe Steve Davies la numărul de meciuri jucate în total campionatele mondiale (101), recordul de 106, al lui Jimmy White, urmând să-l bată anul viitor. Când va veni să-şi apere titlul pe care anul ăsta cum să nu-l câştige!? Hai Ronnie!