Nici n-am apucat să ne potolim hohotele de râs stârnite de demonstraţia de impotenţă a haitei de câini roşii (apropo: tot ieri am luat-o de la capăt cu hohotele, citind în "Gazeta sporturilor" spusele unui oficial al echipei Miliţiei despre investitorii - aţi ghicit! - arabi care sunt ca şi veniţi pentru a cumpăra echipa) că am fost nevoiţi să ne reorientăm către cealaltă grupare de comici vestiţi ai gazonului, sosită şi ea cam în aceleaşi condiţii social-istorice, adică echipa Armatei comuniste, adică Steaua, adică FCSB. Adică dracu' mai ştie cum i-o zice în realitate şi care din cele două o fi aia cu pedigree şi palmares, din moment ce poreclita justiţie română încă n-a dat o hotărâre definitivă, irevocabilă şi executorie, parcă nici Talpan nu mai are aplombul de al'dat' (şi-o fi făcut medicaţia efectul!?), iar ultimele declaraţii ale lui Gigi Becali surclasează tot ce s-a spus până acum în întreaga istorie a Spitalului 9, anume că îi donează lui Talpan toată actuala echipă numită FCSB, să joace la el în liga a III-a sub denumirea de "Steaua"! De la ce oare i s-o fi tras domnului Becali, că soare care să-l fi bătut în cap parcă n-am prea văzut în ultimele zile? Păi, de la ce scriam la începutul acestei rubrici: meciul cu Clinceni, o echipă care în afară de cacofonia din titulatură (AcademiCA Clinceni !) nu se mai remarcă prin absolut nimic. Ei bine, în meciul în care cacofonicii se întâlneau cu ultra-super-maxi-macro-performerii (viitori!) de la Armată, n-am reuşit să văd cu nimic mai mult fotbal decât la cel dintre Miliţie şi Pandele. Ba chiar cu mult mai puţin, astfel încât clauzele de reziliere despre care Becali ne tot povesteşte că ar fi de 20, de 30 ori de 50 de milioane probabil că sunt calculate în lei vechi, astfel că alea 50.000.000 sunt de fapt 5.000 de lei actuali, ceea ce e mult totuşi, dar nu exagerat. Ambiţia fecesebiştilor de a demonstra că nu-s mai proşti decât câinii a dat roade: au demonstrat cu vârf şi îndesat că sunt exact la fel de proşti!