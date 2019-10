Prima ediție chinezească a Turneului Campioanelor la tenis a început cu un mov de neprivit pe teren. Abia acum, retrospectiv, parcă pot să-i înțeleg pe Nadal și Djokovic că se simțeau agresați vizual de zgura albastră a lui Țiriac. Numai Federer nu s-a simțit, ăsta ar fi în stare să se adapteze și pe apă. Tocmai ce a câștigat al 10-lea trofeu la Basel, acolo unde Marius Copil nu și-a putut apăra punctele câștigate anul trecut și a părăsit prima sută ATP. Nu numai că a părăsit-o, dar a ajuns sub 150, un final dezamăgitor al unui an început cu atât de mari speranțe, cu cea mai bună clasare a carierei. Totuși, un alt român a avut succes pe tărâm elvețian, Horia Tecău a cucerit trofeul la dublu alături de Rojer, trecând cu break în ambele seturi de niște serveuri redutabili, Opelka și Fritz!

Dar să revin la Turneul Campioanelor. S-au jucat primele meciuri, Osaka-Kvitova și Barty-Bencic, în ambele câștigând primele, adică favoritele, în 3 seturi. Deci se joacă tare, se aruncă în luptă toate armele și toate resursele. Simona Halep a ajuns veterana turneului, nu neapărat prin vârstă (Kvitova e mai mare cu un an), cât mai ales prin șirul constant de calificări din 2014 încoace. Mai mult, ea este singura care nu are palmares negativ cu niciuna dintre celelalte calificate, doar cu Bianca Andreescu tronează un rotund... 0-0! De altfel, româno-canadianca nu are mai mult de un meci cu niciuna dintre fetele prezente la Shenzhen, ceea ce arată faptul că a ajuns aici printr-un sprint incredibil, nu prin anduranță, așa cum a făcut Svitolina, care nu numai că nu are niciun turneu câștigat anul acesta, dar nici măcar o finală!

Așadar, astăzi de la 14, se va petrece marea confruntare între românca noastră, care e a noastră, și românca lor, care e tot a noastră. Ca să forțez niște comparații de-ale locului, Simona ar fi Zidul Chinezesc, că tot l-a vizitat de curând pentru prima oară, în timp ce Bianca ar fi Picătura Chinezească, ea izbutind s-o scoată din sărite până și pe nemțoaica de Kerber. Mai mult sau mai puțin surprinzător, Picătura e considerată favorită nu numai în fața Zidului, ci și pentru a câștiga trofeul! Să cânte muzica.