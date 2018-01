Sunt într-o dispută de ceva vreme cu un coleg de al meu. Medic oncolog. Este vorba de modul în care privim îngrijirea bolnavilor care au ghinionul de a suferi de o boală incurabilă. Cancerul.

Pun multă energie în munca mea. Respectul pentru trupul şi sufletul uman este stindardul după care mă ghidez. V-am mai povestit despre felul în care au fost trataţi pacienţi de ai mei în spitale. Despre modul în care anumiţi colegi ce nu fac cinste halatului alb le-au vorbit. Despre cum un medic este capabil să strivească prin cuvinte şi comportament trăirile cele mai delicate ale bolnavilor şi să lereteze orice speranţă.

Îngrijesc un pacient cu cancer de pancreas, o formă foarte agresivă din păcate, cu multe complicaţii. L-am diagnosticat acum o lună cu ocazia unei ecografii pe acest bunic cu mult bun-simţ, cu o barbă albă lungă şi cu o filozofie de viaţă modelată de credinţa în Dumnezeu.

A observat cum m-am schimbat la faţă atunci când am pus transductorul aparatului pe zona în care acuza dureri şi mi-a spus:

- Vă rog să fiţi sincer cu mine. E de rău. Nu-i aşa?

Nu am putut să-l mint. I-am spus adevărul, moment în care el s-a ridicat de pe canapea, a căzut în genunchi, s-a întors cu faţa spre icoana pe care o am pe un perete şi a început să se roage. Nu am avut curaj să mă mişc pentru a nu profana un asemenea moment. Totul a durat zece minute, dar pentru mine a trecut o veşnicie. M-a întrebat simplu:

- Şi acum?

- Acum vom face câteva analize, bunicule. Te voi trimite la un specialist şi vom vedea.

- Nu merg nicăieri. Eu am avut un frate cu cancer şi ştiu ce înseamnă oncologie. Ştiu ce înseamnă chimioterapia. Ştiu că toate sunt degeaba.

- Măcar lasă-mă să-mi confirm diagnosticul. Aparatul ăsta al meu nu e aşa performant. Poate mai e o şansă de operaţie.

- Cum spuneţi. Dar e singura manevră pe care o mai fac.

A plecat din cabinet. Am fumat câteva ţigări şi am anunţat restul pacienţilor că nu sunt disponibil un timp. Am sunat în draci pe la tot felul de colegi încercând să trag câteva sfori pentru a-l ajuta pe acest bunic. Spre marea mea bucurie am obţinut răspunsuri încurajatoare.

A doua zi a venit din nou la mine cu rezultatele unor consultaţii şi explorări ce mi-au confirmat faptul că boala era în stadiu avansat şi inoperabilă.

Rrespectat dorinţa lui de a nu fi internat, de a nu face chimioterapie şi i-am administrat un preparat pe care îl voi ţine secret momentan.

lună de zile a luat omul ceea ce i-am recomandat şi apoi mi-a prezentat analize în care anumite valori care erau imense au mai scăzut. Tumora este acolo. E la fel de mare. Metastazele sunt peste tot, însă el se simte bine. Sunt convins că finalul e aproape, dar nu m-am putut abţine să-l încurajez. Nu i-am dat speranţe. Doar m-am bucurat alături de el. Ştiţi ce l-a întrebat oncologul?

- Mai trăieşti, moşule?

- Am câteva analize, domn doctor.

- Ce naiba ai luat? Nu se poate aşa ceva. Analizele astea sunt ale tale?

- Sunt ale mele. Nu ştiu. Mi-a dat medicul de la dispensar ceva.

Vă daţi seama de situaţie? Un remarcabil coleg, specialist extraordinar, să sune la Dispensarul SF şi să mă roage să-i spun preparatul care a modificat analizele unui asemenea caz, cum s-a exprimat el.

Cu el am acum o divergenţă de opinii. Cred că dacă eşti diagnosticat cu anumite forme de cancer, nu are sens să te supui la tot felul de proceduri pentru că oricum mori mai devreme sau mai târziu. Sunt de părere că bolnavul poate fi îngrijit paleativ la domiciliu şi poate avea parte de ultime clipe de viaţă decente. Dacă este tratat cu empatie, atenţie şi nu cu o tonă de substanţe chimice.

Colegul meu susţine că orice bolnav trebuie să beneficieze de progresele ştiinţei, chiar dacă nu are nici o şansă de vindecare. Încearcă să îmi bage în cap ideea de a convinge bolnavii să urmeze toţi paşii tratamentului chiar dacă asta le poate face ultimele clipe un infern.

Eu ştiu de ale mele, el ştie de ale lui. Eu lucrez la Dispensarul SF, el la o clinică modernă de Oncologie la Cluj. Eu sufăr pentru orice deces, el face studii şi cercetări. Eu nu mint pacienţii, el e doar o oglindă, arătând pacientului doar atât cât acesta are nevoie să ştie. Eu merg în vizită la pacienţi chiar când aceştia sunt în sicriu, el asistă la necropsii. Eu câştig doi lei, el face concedii în Franţa sau America. Eu sunt un vraci pentru el, unul chiar destul de modest pregătit, el e pentru mine doar o interfaţă de cunoştinţe medicale, un manual.

Însă nici eu, nici el, nu putem vindeca toţi bolnavii care vin la noi…