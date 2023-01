Muzeul Național al Bucovinei

Muzeul Național al Bucovinei vernisează vineri, 13 ianuarie 2023, la ora 13:00, la Muzeul de Istorie, expoziția de pictură și lansează albumul monografic „Liviu Suhar – 80”. Curator: criticul de artă dr. Maria Bilașevschi.

Pictorul Liviu Suhar s-a născut pe 17 februarie 1943, în comuna Iacobeni. A făcut studii la Liceul de Arte „Octav Băncilă” din Iași (1957-1962). Este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, Secţia Pictură, promoţia 1968. I-a avut ca profesori pe Aurel Ciupe şi Petru Abrudan. A urmat ulterior stagii de studii și cercetare științifică în diferite universități europene din Spania (1993, 1995, 1997, 2001), Franța, Italia, Grecia, Austria, Germania, Belgia etc.

În anul 1970 devine membru definitiv al Uniunii Artiștilor Plastici. Începând cu anul 1968 expune constant, fără întrerupere, lucrări de pictură și desen, în expoziții personale, de grup, colective – județene, naționale și internaționale. A fost profesor universitar doctor la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design - Iași și Coordonator științific al Școlii Doctorale.

Criticul de artă dr. Maria Bilașevschi spune că„Liviu Suhar este o personalitate a culturii românești, cu o vastă erudiție, creator de școală românească autentică, un solid liant între nobila tradiție picturală și modernitate. Pentru Liviu Suhar arta înseamnă sentiment, inspirație, senzație, tot ceea ce ține de latura sensibilității poetice. De asemenea, totul depinde de o disciplină intelectuală ce înlătură acele tendințe ce l-ar înstrăina pe artist de frământările reale ale epocii și societății sale. Un maestru al formei, al culorii şi al ritmului, Liviu Suhar explorează cu vitalitate seva umanităţii, frumuseţea ce rezultă din ordinea emoţiei estetice, din asumarea substratului istoric şi cultural”.

De câțiva ani, pictorul Liviu Suhar a revenit la Iacobeni, unde a făcut un muzeu și a organizat tot felul de tabere. Lucrările realizate în tabere se găsesc la primărie. Liviu Suhar își păstrează și casa de la Iași. Merge frecvent acolo, însă o mare parte din timp o petrece la Iacobeni, locul natal.

Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, susține că „din punctul de vedere al criticilor de artă, Liviu Suhar este considerat unul dintre cei mai importanți artiști contemporani, fiind participant la diverse expoziții naționale și internaționale. Are o pregătire teoretică foarte bună și foarte solidă, cu burse în Franța, Spania, Italia, Grecia, Austria, Germania, Belgia, Turkmenistan, China etc., burse de care s-a folosit de-a lungul anilor pentru a-și îmbogăți experiența. Are un stil propriu, are formele proprii, o manieră absolut proprie, și este omul care a fost mereu aproape de muzeul sucevean”.