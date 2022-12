Recent, la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din Fălticeni, a avut loc vernisajul expoziţiei „Armonie şi culoare”, în care sunt reunite 120 de lucrări de pictură, realizate în diferite tehnici de artistul plastic Marieana Lungu.

La fel ca şi celelalte expoziţii vernisate în oraşul natal, şi acest eveniment s-a derulat în prezenţa unui public select, cunoscător al fenomenului artistic, a invitaţilor şi a prietenilor care au dorit să vadă o nouă parte a „jurnalului” în imagini pe care farmacista pensionară Marieana Lungu îl aduce din când în când în faţa publicului. Pe simeze sunt prezentate lucrări inspirate din marii artişti, dar cele mai mult sunt creaţii propria.

După ce gazda manifestării, muzeografa Maria Crăciun, ceea care coordonează activitatea Muzeului Apelor, i-a introdus pe cei prezenţi într-o lume a culorii creată de un om care, după o viaţă petrecută în farmacie, bucură privitorii prin pictură, şi care a revenit pentru a treia oară în acest muzeu cu o expoziţie personală, prof. Loredana Mihaela Ceică, inspector școlar pentru arte la Inspectoratul Şcolar Suceava a vorbit despre drumul parcurs de artistă după ieşirea la pensie şi nevoia de a-şi şlefui talentul cu un profesionist în pictură.

Marieana Lungu, un artist cunoscut şi peste hotare

„Mă aflu alături de doamna Marieana Lungu în calitate de prietenă. Am cunoscut-o în urmă cu câţiva ani, în momentul în care a ieşit la pensie şi a dorit să aprofundeze mai mult tainele picturii. Atunci m-am ataşat foarte mult de dumneaei, mă consider una din fiicele ei.

Fiind profesor la Liceul de Artă din Suceava, prin intermediul unor cunoscuți ne-am întâlnit şi am început să învăţăm una de la alta. Dumneaei a învăţat de la mine câteva din tainele picturii iar eu de la dumneaei perseverenţa, puterea de muncă, răbdarea şi dorinţa de a te autodepăşi pentru că, o să observaţi în toate aceste lucrări, peste 120 la număr, dumneaei surprinde şi atinge tot felul de subiecte. De-a lungul timpului am observat acea perfecţionare a stilului artistic al dumneaei şi am mai observat că întotdeauna a dorit să îşi depăşească fiecare tablou. Pot spune că de la fiecare tablou realizat a tot crescut.

Este una din absolventele şcolii Populare de Artă din Suceava, clasa profesorului acuarelist Dumitru Rusu şi după trei ani de când a absolvit această şcoală, pentru că după ce ai terminat cursurile de specialitate te simţi mai împlinit, te simţi mai sigur pe tehnica ta, doamna Marieana Lungu a îndrăznit să participe la mai multe concursuri internaționale, dovadă fiind numeroasele diplome şi premii obţinute. După ce a absolvit Şcoala Populară de Artă, doamna Lungu a prins curaj şi a început să trimită lucrări la competiţiile internaţionale. Prezenţa într-o competiţie internaţională înseamnă foarte mult, pentru că devii un artist cunoscut şi peste hotare”, a spus prof. Loredana Mihaela Ceică.

„Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieţi”

În momentul în care faci un lucru cu foarte multă pasiune, foarte multă dăruire, când simţi că eşti pentru acel lucru, începi să ai rezultate cât mai bune. De la o expoziţie la alta, lucrările pictoriței Marieana Lungu capătă din ce în ce mai multă valoare, din ce în ce mai mult profesionalism. Tablourile prezentate publicului fălticenean până la mijlocul lunii ianuarie, fie că este vorba de peisaj, portrete, case tradiţionale, pictură religioasă, artă decorativă, sau florile care redau cel mai bine sensibilitatea artistei, arată dragoste pentru viaţă, pentru bucurie. În lucrările expuse este folosit un colorit viu, dinamic, care exprimă caracterul şi felul doamnei Lungu de a fi.

„Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieţi, pe care o pictează în culorile sufletului. Un pictori îşi instruieşte mintea prin ochi şi ochiul prin minte aşa cum soarele colorează florile şi arta colorează viaţa, având încredere că vei ajunge cândva la destinaţie. Călcâiul lui Ahile pentru orice artist stă în speranţa că arta este cea care ne dă noi interpretări vieţii, emoţii şi sentimente pe care doar admirând-o le putem simţi. Arta îţi oferă posibilitatea de a te regăsi dar şi de a te pierde în acelaşi timp printre culori şi este fără îndoială unul din cele mai pure şi înalte elemente ale fericirii umane. Un tablou este un poem fără cuvinte, să pictezi e uşor când nu ştii cum, dar foarte dificil când ştii. Pentru mine, pictura este o oază de linişte, este ceva plăcut şi vesel. Sunt prea multe aspect neplăcute ale vieţii pentru a crea şi mai multe, de aceea folosesc culori vii, nuanţe plăcute ochiului pentru că am prea multe arătat iar timpul este prea scurt. Arta vorbeşte din interiorul sufletului artistului. Sfântul Francisc din Assisi spunea: Cel care lucrează cu mâinile şi mintea este meşter, dar cel care lucrează cu mâinile, mintea şi sufletul este artist. Viaţa de poate doborî, dar arta niciodată”, ne-a mărturisit pictoriţa Marieana Lungu.

Întâlnirea cu mediul cultural fălticenean s-a încheiat cu un spectacol de colinde, uncadou oferit de elevii Şcolii Gimnaziale „Ion Irimescu” din Fălticeni, îndrumați de prof. de educaţie muzicală Maria Luncăniţa.