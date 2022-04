Promovarea culturii

Elena, Paula și Paul Torac din Brodina, comună considerată de specialiști una dintre cele mai vechi vetre de încondeiere a ouălor, au fost pentru câteva zile adevărații „ambasadori” ai tradițiilor bucovinene, la Bruxelles. Cunoscuți păstrători ai tradițiilor, cei trei membri ai familiei Torac au fost invitați la Bruxelles pentru a promova comuna natală Brodina, dar și Bucovina.

Ambasada României în Belgia a organizat pe 8 aprilie, la Bruxelles,împreună cu Asociația culturală EuropaNova, un atelier de prezentare dedicat artei încondeierii ouălor de Paști, tradiție milenară răspândită deopotrivă în România și în alte țări europene.

Printre ambasadorii lumii din capitala europeană, ambasadori care fac parte din grupul Women Ambassadors Network, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Grupului de prietenie România-Belgia din cadrul Senatului belgian, invitați să guste o fărâmă din tradițiile și obiceiurile din Bucovina, s-au aflat și „ambasadorii” din Brodina, Elena Torac, împreună cu fiica Paula Andreea și fiul Petru Paul, care cu măiestrie și-au prezentat „zestrea”.

Atelier de încondeiat ouă, pentru 120 de copii

La Bruxelles, am aflat de la Paul, au avut loc patru evenimente culturale la care a participat familia Torac. Primul eveniment a avut loc la Școala Europeană, unde 120 de copii de la secția de limba română au participat la un atelier de încondeiat ouă. Meșterul popular Elena Torac le-a vorbit copiilor despre acest meșteșug, le-a prezentat motivele specifice care se regăsesc pe ou, tehnicile de încondeiere, instrumentele folosite la încondeiere etc, iar mai apoi le-a demonstrat copiilor cum se încondeiază ouăle în Bucovina. Copiii au fost fascinați de „tainele închistritului” și au încercat, la rândul lor, să încondeieze. Elena Torac, de peste patru decenii în slujba tradiției autentice, spectaculoasă în creație, păstrătoare cu sfințenie a tradițiilor în ceea ce înseamnă model și cromatică, i-a cucerit pe copii cu arta sa. Cu multă migală, ea le-a arătat celor mici cum se încondeiază un ou, pentru că și-ar dori ca acest meșteșug să nu piară niciodată, să nu se risipească cu nici un chip aceste valori culturale din locurile ei de obârșie, ci, dimpotrivă, să fie duse mai departe de generațiile următoare.

Peste 20 de ambasadori și diplomați din întreaga lume au descoperit Bucovina prin arta familiei Torac

Al doilea eveniment cultural la care a fost invitată familia Torac a avut loc la reședința ambasadorului României la Bruxelles, casă construită în 1912 de celebrul arhitect francez Alban Chambon, clădire ce face parte din patrimoniul belgian. A devenit proprietatea statului român în 1936, fiind achiziţionată în timpul mandatului ministrului afacerilor externe, Nicolae Titulescu.

La acest eveniment au fost prezenți peste 20 de ambasadori și diplomați din întreaga lume, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai grupului de prietenie Belgia-România din cadrul Senatului belgian. Amintim câteva nume reprezentative: Seble Woldeamanuel, reprezentant al Etiopiei în Regatul Belgiei, Excelența Sa Dr. Mekondjo Kaapanda Girnus, Ambasador al Namibiei în Regatul Belgiei. Excelența Sa Diana Reaich, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Noii Zeelande în Regatul Belgiei, Luxembourg, România, Bulgaria și Republica Moldova, Isidora Niang, Ambasador reprezentant al Organizației Internaționale a Francofoniei, Excelența Sa Saja Majali, Ambasador al Regatului Iordaniei în Regatul Belgiei, Freya Perdaens, Senator al Parlamentului Flandrei, Regatul Belgiei, Genevieve Brisson, Delegat General al Guvernului din Canada în Bruxelles, Kerry Bonamy, Charge d’Affaires Embassy of The Bahamas to Kingdom of Belgium and Mission to The European Union, Excelența Sa Beatriz Larrotcha Palma, Ambasador al Spaniei în Regatul Belgiei, un reprezentant al Nicaragua în Regatul Belgiei etc.

Invitații, ambasadori, diplomați etc. s-au bucurat să viziteze și un atelier de încondeiere a ouălor, dar au primit cu bucurie și ouăle încondeiate și coșulețele filigranate din coajă de ou expuse, realizate cu talent, pasiune și minuțiozitate de Elena Torac. Meșterului popular Elena Torac i-a stat alături și fiica sa, Paula Andreea Torac, care le-a povestit tuturor despre acest frumos meșteșug, specific Bucovinei, mai cu seamă în această perioadă premergătoare sărbătorilor pascale. Mulți dintre participanți au încercat să încondeieze, bucurându-se împreună de frumusețea acestui meșteșug și promițând că vor veni personal să viziteze Bucovina.

,,Graiul Bucovinei prin port și artă”

La cel de-al treilea eveniment organizat la Bruxelles, intitulat ,,Graiul Bucovinei prin port și artă”, organizat de Asociația EuropaNova, familia Torac a oferit celor prezenți o părticică din frumusețea comunei Brodina, din frumusețea Bucovinei, din frumusețea României.

Tânărul colecționar Petru Paul Torac, consilier în cadrul compartimentului de cultură al Primăriei Brodina, a expus la Bruxelles costume populare bucovinene din colecția personală: „Colecţia etnografică Paul Torac”. Printre costumele expuse s-au numărat costume huțule, dar și un frumos costum specific comunei Straja, localitate învecinată cu localitatea Brodina. Mai apoi, Paul a prezentat albumul foto-etnografic ,,Chipuri de huțuli - Mărturii ale vremurilor trecute (autor Paul Torac). Tânărul s-a întâlnit la acest eveniment cu români din diferite colțuri ale țării, dar și consăteni de la Brodina, care s-au bucurat să revadă chipurile strămoșilor lor. „Dacă toate dorurile călătoresc, dar nu toate ajung la destinație, cu ajutorul nostru cei prezenți la evenimentele organizate la Bruxelles și-au ostoit dorul de casă, de tradiții, de obiceiuri, pentru o vreme. Deci, <Dorul> a ajuns la destinație. Au fost evenimente de excepție, multe și reușite”, ne-a povestit Paul Torac. Costumele huțule, datorită gamei cromatice, a motivelor, dar și a măiestriei cu care au fost realizate, au atras toate privirile. Pentru frații Paula și Paul Torac, o mare bucurie a fost reîntâlnirea cu învățătoarea Savin Elena, după mai bine de zece ani, dar și reîntâlnirea altor prieteni dragi. În cadrul evenimentului, la atelierul de încondeiere a ouălor, meșterul popular Elena Torac a fascinat publicul cu ale sale creații marca ArtCraftTorac (marcă înregistrată), ouă încondeiate de toate dimensiunile, coșulețe din coajă de ou filigranate, bijuterii din coajă de ou etc. Printre frânturile de frumusețe aduse de la Brodina, din Bucovina, la Bruxelles, și-au făcut loc și pricesnele cântate de Ionuț Petreacă și piesele interpretate la nai de tânărul Anthony Boinceanu.

„Târgul de Paște”, la Bruxelles

Cel de-al patrulea eveniment organizat la Bruxelles, și la care a fost prezentă familia Torac din Brodina, a fost ,,Târgul de Paște”, unde au fost amenajate standuri cu produse românești și unde, din nou, renumitul meșter popular Elena Torac a făcut o demonstrație de încondeiat ouă. „Mulțumim organizatorilor: Ambasada României în Regatul Belgiei, Excelenței Sale Andreea Păstârnac, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Belgiei, doamnei prof. Mirela Nita Sandu, doamnei Elena Rentea, domnului Ghetau Marcel, doamnelor profesoare de la Școala Europeană Bruxelles IV, Europa Nova Bruxelles și tuturor celor prezenți la evenimente”, a transmis familia Torac. Elena, Paula și Paul din Brodina au făcut ca Bucovina să strălucească la Bruxelles, în inima Uniunii Europene, fapt pentru care merită felicitați.