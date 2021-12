„Mărire-ntru cele-nalte”

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) - Filiala Suceava a organizat luni, 13 decembrie, începând cu ora 17:00,la Biserica „Sfânta Vineri” din municipiul Suceava, concertul caritabil „Mărire-ntru cele-nalte”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

„Pentru că am pornit împreună cu magii pe drumul către Steaua Răsăritului nostru, către sărbătoarea Nașterii Domnului, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români – Filiala Suceava vă invită cu emoție sfântă la concertul caritabil de colinde <Mărire-ntru cele-nalte>”, este invitația organizatorilor către toți sucevenii.

Coordonatoarea Departamentului Asistență Socială al ASCOR Suceava, Anca Alexandru, a spus că acest concert are ca finalitate ajutorarea a peste 150 de copii suceveni aflați în situații dificile din punct de vedere material, dar și sufletește.

„În acest sens, Asociația Studenților Creștini-Ortodocși Români – Filiala Suceava a lansat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, campania <Din suflet, pentru suflete>, ediția a II-a, în perioada 10-20 decembrie. Această campanie se desfășoară în colaborare cu Centrul Elena - Consiliere și sprijin pentru părinți și copii din Rădăuți”, a completat Anca Alexandru, care, împreună cu Laurențiu Brăneanu, președintele ASCOR Suceava,invită toți oamenii de bine să li se alăture campaniei umanitare.

Din puținul lor, pot face mult bine, pot oferi daruri familiilor nevoiașe care sunt ajutate de Centrul Elena - Consiliere și sprijin pentru părinți și copii din Rădăuți, care în curând va deschide un sediu similar și în municipiul Suceava.

Puteți dona alimente (ulei, zahăr, făină, mălai, fructe, conserve etc.), produse igienico-sanitare (săpun, șampon, pastă de dinți, hârtie igienică etc.), produse textile, de uz casnic (pilote, pături, perne, covoare etc.), articole vestimentare și încălțăminte (pentru orice vârstă/mărime), lemne pentru foc. „Pentru a împlini și noi aceste sfinte cuvinte ale Mântuitorului: <Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut> (Matei 25:40), puteți ajuta financiar prin următoarele modalități: Cont lei: RO26 BTRL RONC RT04 3437 4501, Cont euro: RO73 BTRL EURC RT04 3437 4501; PayPal: centrul.elena@gmail.com”, a transmis Laurențiu Brăneanu. Persoane de contact: Anca Alexandru, telefon 0743 082 519; Diana-Elena Andrieș: 0756 935 351.