Suspiciuni

O femeie în vârstă de 43 de ani, asistent de farmacie, a reclamat că a fost imunizată împotriva Covid-19 cu ser dintr-un flacon care provenea dintr-un lot expirat. Persoana respectivă spune că s-a vaccinat duminică după-amiază la centrul deschis în incinta Iulius Mall, iar luni la amiază au început să apară reacțiile adverse. ”Duminică am făcut rapelul cu Pfizer, iar a doua zi am început să am frisoane, dureri de cap și dureri musculare. Am sunat medicul de familie care m-a îndrumat să sun la DSP și să semnalez această problemă. Sper să nu apară și alte complicații”, a mărturisit femeia.

Suspiciuni similare au existat și în urmă cu mai bine de două luni, când, de asemenea, au fost semnalate vaccinări cu seruri care aveau data de expirare ieșită din termen. La acea vreme, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a anunțat că a prelungit termenul de valabilitate cu încă 3 luni a vaccinului produs de Pfizer, decizia fiind transmisă Direcțiilor de Sănătate Publică din țară. Decizia agenției din România este în corelație cu cea a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), care a comunicat în data de 10 septembrie a.c. că „în urma analizării datelor noi de stabilitate, a extins de la 6 luni la 9 luni perioada de valabilitate pentru vaccinul Comirnaty produs de compania Pfizer/BioNTech.