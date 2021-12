Trenurile noastre toate...

De ieri, intră în vigoare un nou Mers al trenurilor. Cum an de an am comentat, în fiecare decembrie, noul orar CFR, căutând niscaiva noutăți îmbucurătoare, o facem și acum, cu aceeași nădejde în revenirea la vremuri mai bune. Dar probabil că încă nu le-a venit sorocul, fiindcă trenul, oaia neagră a transporturilor române, bănuim că primește cam tot aceleași două fire, două paie cât să nu-și dea duhul pe izlazul pârjolit al bugetului național. În materialul de prezentare, Compania CFR se simte obligată să precizeze preventiv: „Oferta de transport feroviar este adaptată cererii de piață atât prin optimizarea duratelor de parcurs, cât și a programului și a capacității de transport, în limita resurselor disponibile.” Adicătelea, înghițiți-vă nemulțumirile, terminați cu observațiile, suntem în capitalism, decide piața și depindem de cei care asigură „resursele disponibile.” Manifestația vehementă a călătorilor (vineri, în gara Timișoara) care s-au așezat în fața automotorului și nu i-au îngăduit să plece din stație, astfel protestând la adresa suprimării unor trenuri ce asigurau naveta din și către vestul județului arată că vocea „pieții” rămâne prea tremurată și pițigăiată, câtă vreme suspendările cu pricina (navetiștii sosiți în zori n-ar mai avea tren de întoarcere decât seara!) sunt decizie proaspătă, și nici nu figurează în noul Mers, unde totul zici că-i în regulă. Se pare că elaborarea graficului de circulației al trenurilor de călători n-a fost pritocită ca lumea, drept pentru care încă se produc modificări: când l-am cumpărat de la Agenția CFR Iași (adică amărâtul cotlon ce i-a mai rămas din impunătorul sediu de odinioară) am primit și câteva foi volante cu completări și modificări pe raza regionalei; probabil că la alte agenții vor fi fost printate file similare cu rectificările din zona feroviară respectivă. Și încă un semn: revin, după mulți ani de când nu le-am mai întâlnit, precizările din subsolul paginii: „circulă cu ordin special”, care introduc o notă de nesiguranță și de provizorat într-un ghid de călătorie ce s-ar dori precis și exact. În Comunicatul CFR Călători se menționează cu mândrie „îmbunătățirea ofertei de transport” prin introducerea a patru noi trenuri către spațiul maghiar, dar se tace mâlc când ar veni vorba despre reduceri de rute ori suspendări. Surpriză: am numărat nu mai puțin de 23 garnituri către Budapesta și alte orașe maghiare, în vreme ce spre Chișinău există un singur Inter Regio, care circulă doar de două sau trei ori pe săptămână! Probabil, cererea și oferta… „Călcâiul lui Ahile”, viteza de circulație, încă-i în gips. Am citit cu bucurie știrea că s-a trasat viteză maximă de 160 km/oră la trenurile Inter Regio, 150 km/oră la cele Regio Expres și 120 km/oră la trenurile Regio. Numai că… pe un singur tronson, București-Constanța. În rest, câtă vreme încă sar așchii din șina de sub roate din pricina depășirii timpului de utilizare, vitezele rămân cam aceleași, net inferioare performanțelor de odinioară. Isprăvile bătrânei locomotive cu aburi Pacific 231 (39 de minute pe secția București-Ploiești – 1968) sunt în sfârșit depășite (37-38 de minute după noul Mers). În rest, sumedeniile de restricții și „șuruburile toate” ale materialului rulant învechit jugulează în continuare performanțele trenului românesc în materie de viteză, făcându-le de necomparat cu realitățile feroviare din vestul continentului. Ca să nu mai vorbim despre faptul că, pe unele secțiuni, trenurile Inter Regio și Regio Expres au mers de personal și opresc la toate porțile… Încă o noutate calpă: apariția așa-numitelor trenuri Regio Expres. Aceeași Mărie, cu altă pălărie: este vorba de trenurile foste Inter Regio care nu pleacă sau nu ajung în Capitală. Evident, dacă n-ating barem c-un tampon luminile Bucureștiului, se cuvin coborâte în grad, așa că toate trenurile foste Inter Regio, acum Regio Expres, au viteza maximă trasată cu 10 km/oră mai mică. În fine, se publică și graficul de circulație către Aeroportul Otopeni. Trenuri multe – să vedem câte or să rămână… De fiecare dată când răsfoiesc un nou „Mers”, caut să văd ce s-a mai „albăstrit” pe harta-schemă. După primele valuri de albăstrire, pare-se că fenomenul desființării de linii s-a mai potolit: una singură s-a închis total, Timișoara-Radna, dar s-a redeschis Periam-Sânandrei. Rămân pe mai departe fără tren orașe precum Fălticenii, Hușii, Zimnicea, Turnu Măgurele, Oravița ș.m.a. În concluzie: cu adevărat nou, mai nimic.

P.S. Încă o dovadă a desconsiderării grave a scriitorului în teatrul românesc: pline orașele cu afișe care invită la spectacolul „Baltagul” în care rolul principal îl deține Maia Morgenstein. Sunt menționate amănunțit distribuția, restul realizatorilor (regie, scenografie, video design etc. etc.) cu o singură absență: autorul. Adică, Sadoveanu! Nicăieri pe afiș vreo mențiune despre scriitor, dramatizator și ce va mai fi fost. Cine o fi scris „Baltagul”, Maia Morgenstern? Regizorul? Primăria?