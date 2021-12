...şi nu e scârțiitul de frâne sau ăla al roţilor în drift. Ceva scârţâie în regulamentele de desfăşurare a Campionatului Mondial de Formula 1, unde s-a tot umblat la fel de fel de detalii, s-au creat interdicţii pe considerente de securitate (ceea ce e absolut lăudabil), de consum de carburant (o aberaţie greu de înghiţit), de număr minim de schimbări de pneuri etc. Alaltăieri s-a încheiat ediţia din acest an a Formulei 1, ultima cursă aducând la start pentru a doua oară în istorie, după vreo jumătate de secol, doi piloţi cu exact acelaşi număr de puncte, ceea ce însemna că titlul va pleca la acela dintre ei care se va clasa în faţa celuilalt, undeva în primele 10 locuri, cele care se punctează la final. Dar, pentru că blazonul obligă, cei doi au ocupat la start primele două locuri pe grilă, conform clasamentului înregistrat în ziua precedentă în cursa pentru pole position. Ei, şi acum intră în scena toate chichiţele alea despre care am vorbit mai sus. Cursa asta nu înseamnă să "bagi goneta" până nu mai poţi, ci să calculezi cu ce fel de cauciucuri (moi, medii sau dure) începi, cu care continui şi eventual cu care închei cursă. Înseamnă că trebuie să foloseşti nu ştiu care cauciucuri deja uzate, mai mult sau mai puţin, la antrenamente! Înseamnă să tragi de motor cu blândeţe, astfel încât carburantul să-ţi ajungă până la finalul cursei, adică să nu faci "pana prostului"! Ei, şi atunci tu, Sir Lewis Hamilton, împreună cu echipa tehnică de la Mercedes, fac ce faci şi urci pe locul 1 la prima curbă, eviţi apoi obişnuitele atacuri ale tânărului mârlănoi psihopat, te instalezi în frunte şi măreşti tur după tur distanţa, astfel că atunci când mai erau 5 tururi, aveai 14 secunde avans şi titlul pe deplin meritat în buzunar. Numai că Neica Nimeni (în acte îl cheamă Latifi - spuneţi drept, câţi aţi auzit de pilotul ăsta canadian-iranian-italian!?!, pe bune: are triplă cetăţenie) se izbeşte absolut singur-singurel în parapet, intră safety car-ul, cursa "adoarme" 4 tururi, se dă drumul din nou fix în ultimul tur, cu Verstappen având "nasul" fix în dosul lui Hami. De unde țâșnește ajutat de DRS! Cele 14 secunde dispăruseră conform unui regulament absolut imbecil, iar cine vede în Verstappen un mare pilot şi nu doar un psihopat înseamnă că nu înţelege mare lucru din sportul ăsta.