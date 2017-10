Eden Fundaţia

La Universitatea „Ștefan cel Mare” - Sala Auditorium „Joseph Schmidt” va avea loc joi, 19 octombrie, de la ora 19:00, un eveniment cultural de excepţie, ALONE - „A solo piano performance from USA to Europe”, susţinut de pianistul Dino Massa, o legendă a jazzului internaţional. Prezintă: Elena-Manuela David. Evenimentul este organizat de Eden Fundaţia Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenţilor Suceava. Bilete și informaţii: ccs-sv.ro, biletesuceava.ro, telefon 0752 092 606.

Dino Massa s-a născut pe 26 septembrie 1964. A absolvit Conservatorul din Neapole, clasa compoziţie în 1990, clasa de pian şi muzică de jazz în anul 2000, cu nota maximă - 10. A studiat sub îndrumarea lui Bruno Tommaso, un prolific compozitor italian, alături de care va şi cânta în orchestra de jazz a Conservatorului. El însuşi va preda pian de jazz la Conservatorul din Cosenza şi la cel din Benevento.

În 1984 câştigă concursul Euterpe, din Pompeii, ca pianist şi compozitor de jazz şi concertează pe scene europene (Italia, Franţa, Spania, Portugalia, Islanda, Ungaria, România, Belgia, Letonia, Cehia, Polonia, Muntenegru, Croaţia, Bosnia) şi din Statele Unite. Se implică în proiecte inedite de jazz, înregistrează opt albume ca solist şi altele în formaţii de jazz. În anul 1996 albumul „Traits of Extraordinary Encounters” (Valenţele unor conexiuni extraordinare), realizat cu cei de la Agca, e trecut de revista L'Unita pe lista celor mai bune albume ale anului. În 1998 îi apare cel de-al doilea album, „Doctor dei pazzi” (Doctor de nebuni), o transpunere plină de imaginaţie, pe ritm de jazz, a unor melodii tradiţionale napolitane. În 1999 publică la Sagi Music volumul „For piano jazz language” (Despre limbajul pianului în jazz), iar în 2000, „Jazz duet”, o culegere de melodii pentru pian şi saxofon soprano. Urmează al treilea album, în 2001, „Viewpoints” (Puncte de vedere).

Apare în compania unor legende ale jazzului: Chet Baker, George Benson, Enrico Rava, Stefano Bollani şi a multor altora, pe compilaţii de muzică de jazz. A urcat pe scenă în compania unor maeştri ai jazzului: John Abercrombie, Marcus Hampton, Stan Kessler, Louis Sclavis, Chris Burnett, Tomasz Grzegorski, Sigurdur Flosason, Shule Jovovic şi mulţi, mulţi alţii. Din 1991 duce cu el pe scenă piese clasice pentru cor şi orchestră, conferindu-le o aură proaspătă, originală. Trăind prin muzică, de mai bine de 20 de ani, „Dino Massa poate ne e contemporan, dar devine sub ochii noştri un clasic”, spun organizatorii evenimentului.