Preșcolarii de la Grădinița cu Program Normal ,,Floare de Colț” din Câmpulung Moldovenesc au demonstrat că PATRIOTISMUL se simte, se învață cu răbdare și crește picătură cu picătură, fiind o stare care devine definitorie pentru fiecare în parte, ajungând apoi să reprezinte una dintre valorile cele mai de preț ale neamului nostru.

În zi de mare sărbătoare pentru noi, bucovinenii, am răspuns invitației doamnei muzeograf Maria Ulian Gorban de a desfășura o activitate inedită prilejuită de Ziua Bucovinei și de Ziua Națională a României, dar nu oriunde, ci într-un cadru aparte. Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc ne-a primit cu brațele deschise în spațiul său plin de istorie bucovineană, muzeul reunind o colecție impresionantă, unică în România, consacrată prelucrării lemnului de pe meleagurile câmpulungene.

Astfel, preșcolarii grupei Iepurașilor, sub coordonarea prof. înv. preșcolar Maria Ursuleanu și prof. înv. preșcolar Ana-Maria Coca, au dezbătut subiecte ce țin de importanța și semnificația zilei de 28 Noiembrie pentru istoria Bucovinei. Am discutat despre caracteristicile portului popular tradițional bucovinean și am recunoscut cele mai importante obiective turistice din zonă. Și cum bucovinenilor le place jocul, am încins Hora Bucovinei, mândrindu-ne totodată cu straiele vechi de sărbătoare, păstrate cu sfințenie din străbuni. La final, am analizat împreună un ștergar vechi, expus în muzeu, apreciind migala și spiritul artistic al înaintașilor noștri.

Ziua României nu putea fi trecută cu vederea, așa că am discutat cu micii patrioți despre semnificația zilei de 1 Decembrie, iar copiii au avut ocazia să descopere de la gazda noastră mai multe detalii istorice interesante despre înfăptuirea Marii Uniri. După discuții, horă și desen tematic, grupa Fluturașilor, coordonată de prof. înv. preșcolar Viorica Rodica Halip, ne-a încântat cu un moment artistic tradițional.

Preșcolarii participanți la eveniment au demonstrat că sunt buni patrioți și autentici bucovineni prin vorbă, port și atitudine și la final au primit o răsplată dulce din partea gazdei noastre, pregătită cu dragoste, așa cum doar o bucovineancă adevărată poate face.

Cei mici au fost impresionați de aspectul elegant și misterios al muzeului și de unicitatea lui, fiind bucuroși să-l descopere și, mai ales, să lase o bucățică din sufletul lor inocent în acest sanctuar al culturii, prin activitatea desfășurată. Cadrele didactice de la Grădinița ,,Floare de Colț” Câmpulung Moldovenesc au convingerea că, prin implicarea în acest tip de activități, copiii nu își vor uita rădăcinile și nici istoria, fiind mândri că s-au născut într-un colț de Rai, numit Bucovina.

Mulțumim Muzeului Arta Lemnului pentru invitație și doamnei Maria Ulian Gorban pentru răbdare și discursul plin de învățăminte istorice.

La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România!

Prof. înv. preșcolar Ana-Maria Coca – coordonator proiect

Prof. Oltea Nistor – responsabil promovarea imaginii școlii