Colţul cititorului

În perioada 6-10 noiembrie 2023, Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni a organizat „Săptămâna fructelor și legumelor donate”, activitate aflată în cadrul proiectului educațional „Zâmbește, Dăruiește, Iubește!” și derulată în cadrul S.N.A.C. (Sistemul Național de Acțiune Comunitară).

Aflat la a III-a ediție, proiectul alimentat de generozitate a reunit elevi, părinți și profesori din orașul Liteni într-un efort de colaborare ce a constat în colectarea, sortarea și distribuirea fructelor și legumelor. Aceste contribuții au fost apoi livrate vârstnicilor de la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Fălticeni, demonstrând angajamentul comunității față de inițiativele caritabile.

„Într-o societate mereu în schimbare, în care cu toții ducem o luptă cu timpul, omul uită că trăiește în comuniune cu alții și că alături de el se află semeni care au nevoie de înțelegere și sprijin. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să învățăm să ne acceptăm, să învățăm să respectăm principiile democrației autentice pentru că numai împreună vom reuși să coexistăm într-o societate democratică europeană,” ne-a zis coordonator de proiecte și programe educative, doamna profesor Alina-Petruța Țurcanu.

Scopul acestui demers a fost acela de a insufla o rază de bucurie și lumină în viețile și sufletele bătrânilor rezidenți de la Așezământul de Asistență Socială „Sfântul Apostol Andrei” Fălticeni. Alimentele donate nu sunt doar hrană, ci reprezintă „stropi de bucurie pentru aceștia, reprezentând astfel o fărâmă de speranță și solidaritate în inimile lor”, ne-a povestit profesor învățământ preșcolar, doamna Maria Chihaia.

Activitățile caritabile și cele axate pe responsabilizare joacă un rol crucial prin încurajarea implicării active a elevilor, părinților și profesorilor în creșterea emoțională a copiilor. Aceste inițiative evidențiază importanța empatiei și a atitudinilor civice pozitive, cum ar fi grija și toleranța. În plus, ele contribuie la insuflarea conceptului de voluntariat în rândul copiilor, încurajând participarea acestora la proiecte de acțiune comunitară.

Aceste aspecte au fost sesizate și de profesor învățământ primar, doamna Scutelnicu Tudorița, un alt inițiator al proiectului, care ne-a mărturisit că „Nici un gest nu este prea mic atunci când vrei să-ți ajuți semenii! Plecând de la acest motto, în perioada 6 -10 noiembrie, am derulat o campanie de colectare de legume și fructe, destinate celor ce au mai puțin decât noi. La această activitate au participat cu speranță și entuziasm elevii și preșcolarii liceului nostru, din dorința de a aduce un strop de bucurie în sufletele vârstnicilor de la Parohia Așezământul de bătrâni „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Fălticeni. La sfârșitul săptămânii, ne-am mobilizat și am transportat produsele adunate la noii noștri prieteni. Acolo am fost întâmpinați cu mare bucurie, căldură și recunoștință de către părintele Alexandru Lungu. Deși am ajuns prima dată acolo, am simțit căldura unui cămin primitor, unde domnește pacea și armonia.”

Acest eveniment a fost posibil și anul acesta datorită sprijinului acordat de conducerea Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, Școlii Gimnaziale Siliștea și Grădiniței cu Program Normal Siliștea, Școlii Gimnaziale Roșcani și Grădiniței cu Program Normal Roșcani, Grădiniței cu Program Prelungit Liteni și membrii Consiliului Școlar al Elevilor.

Diana-Maria POENARU