Proiect Erasmus+, la liceul din Liteni

În cadrul Liceului Tehnologic „Iorgu Varnav Liteanu” Liteni s-a desfășurat în perioda 4-7 octombrie 2022 întâlnirea din cadrul proiectului Erasmus+ KA 210 „Programme for Enhancing Digital Literacy (PEDL) of School Communities 2021-2023” (Programul pentru îmbunătățirea competentelor digitale (PEDL) pentru comunitățile școlare). Proiectul este coordonat la nivel european de Laois and Offaly Education and Training Board Irlanda împreună cu Trinity College Dublin, cea mai veche univesitate din Irlanda. Fundația Avantia, Spania este parteneră în cadrul proiectului nostru.

Programul se axează pe combaterea dezavantajelor educaționale și reducerea decalajului digital prin perfecționarea competențelor în ceea ce privește alfabetizarea digitală a părinților, astfel încât aceștia să își poată sprijini copiii.

Obiectivele proiectului sunt legate de schimbul de bune practici cu partenerii transnaționali cu privire la modul în care aceștia încearcă să sprijine comunitatea școlară prin transformare digitală. Proiectul urmărește consolidarea capacității organizațiilor partenere de a furniza conținut digital, sprijinirea comunitățile școlare în utilizarea platformei lor de învățare în școli.

Motivația inițială a programului-pilot PEDL a fost de a dezvolta un program de formare pentru dezvoltarea alfabetizării digitale și a competențelor care ar putea fi utilizate pentru a sprijini comunitățile școlare în trecerea la educația alternativă.

În cadrul întâlnirii din România, de la Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, au avut loc o serie de prezentări și discuții pe tema proiectului la care au participat elevi, cadre didactice și părinți. Partenerii de proiect au avut parte de o primire tradițională românească și au fost invitați spre final la un spectacol de dansuri populare românești prezentat de Ansamblul Izvorașul din Liteni, coordonat de prof. Dan-Ilie Matachi.

Profesorii participanți la activitățile proiectului au fost directorul liceului prof. Demis Ioan Maranda, director adjunct prof. dr. Briana Belciug, director adjunct prof. Cristina Poenaru, prof. Costică Doroftei, prof. Cecilia Sburlea, prof. coordonator proiect Cerasela Marleneanu.

Elevii participanți au fost din clasa a X-a - Raluca Moisii, Roxana Strat, Sandra Munteanu, Valentina Ruxanda, Maria Chihaia, clasa a XII-a Alexandra Vizitiu, Ilinca Onofrei, Alexandru Anghelea, Sebastian Marian Parasca, Elena Chihaia, Balan Ioana. Părinții participanți au fost reprezentanți de Simona Vrăjitoru, Ana Madan și Cristina Chihaia.