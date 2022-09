Colţul cititorului

Ritmul alert de dezvoltare și transformare a societății contemporane, fenomenul de globalizare care cunoaște o extindere fără precedent, precum și noile tehnologii exercită numeroase influențe asupra realităților din sfera educațională.

Din dorința de a fi la curent cu noile strategii educaționale, în perioada 16-21 iulie 2022, doi profesori din Școala Gimnazială Ipotești, Pintilei Alina Gabriela, profesor pentru învățământ primar, și Sîrghie Simona, profesor de istorie, au participat, în Limassol (Cipru), alături de alte cadre didactice din Marea Britanie, Italia, Croația, Polonia și Grecia, la cursul de formare ,,Education outside the classroom – Learning from sites, museums, monuments & nature” organizat de către F.G.G. EDUCULTURE Center of Education. Activitățile derulate constituie parte componentă a proiectului Erasmus + „Învățarea prin acțiune - o poartă deschisă către viitor” și au fost finanțate de Uniunea Europeană.

Scopul cursului a vizat stimularea implementării activităților de tip OUTDOOR. Acestea conferă un grad sporit de atractivitate demersului didactic și contribuie, în mod direct, la participarea activă și responsabilă a elevilor în cadrul procesului instructiv-educativ și la dezvoltarea competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Pe parcursul celor șase zile de curs, expunerile teoretice au fost îmbinate într-o manieră agreabilă cu aplicații practice. Participanții au avut posibilitatea de a exersa folosirea unei game diverse de resurse metodologice cu caracter activ-participativ, precum și variate resurse materiale în activitățile desfășurate în cadrul obiectivelor culturale din zonă: situl arheologic din Kourion, Castelul Medieval din Limassol, Muzeul Morii de Roșcovi, Lacul Sărat Akrotiri, Centrul de Educație și Informare pentru Mediu Akrotiri, Muzeul Arheologic și Grădina Municipală din Limassol.

Viitorul educației, provocările cărora sistemul de învățământ va trebui să le facă față, avantajele și dezavantajele abordării de tip ,,learning by doing” au constituit obiectul unor analize ample.Cunoștințele și abilitățile dobândite vor fi folosite pentru a conferi noi dimensiuni activităților didactice formale sau nonformale desfășurate în cadrul Școlii Gimnaziale Ipotești.