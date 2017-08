Proiectul “Is there anybody out there?” s-a desfăşurat în Ardea, Italia, în perioada 7-16 iulie 2017, şi a fost susţinut de organizaţiile internaţionale Cherry International Foundation şi YOBBO Italy, şi finanţat de Erasmus+. În cadrul acestui proiect au participat cinci voluntari, reprezentanţi ai Crucii Roşii Suceava.

În cadrul acestuia au fost reuniţi reprezentanţi din opt ţări: România, Macedonia, Olanda, Bulgaria, Lituania, Croaţia, Slovenia, Italia. Scopul acestui proiect este de a-i ajuta pe tineri să se dezvolte în plan profesional pentru a creşte şansele lor de angajare. Reprezentanţii au luat parte la diferite activităţi prin intermediul cărora au învăţat diverse tehnici de comunicare.

Pe parcursul acestor nouă zile, tinerii au beneficiat de un program bazat pe tehnici de comunicare şi coaching, sub îndrumarea a patru traineri specializaţi în psihologie şi marketing. Dimineţile au fost dinamizate de diverse jocuri şi activităţi interactive, în strânsă legătură cu tema proiectului, urmând să fie discutate şi explicate. Studenţii şi-au dezvoltat competenţe de public speaking, lucrul în echipă şi antreprenoriat, având, de asemenea, şansa să experimenteze câte puţin din cultura celorlalţi participanţi.

De asemenea, participanţii au avut ocazia să viziteze Roma, iar experienţa culturală a fost completată de serile tematice în care fiecare echipă şi-a promovat ţara prin dans, bucate tradiţionale şi bună dispoziţie. Astfel, viitorii youth workeri au avut parte de o călătorie culturală în jurul lumii.

În data de 10 iulie a fost programată o vizită la Senatul Italiei. În cadrul acesteia, întregul grup a vizitat clădirea Senatului şi a avut o discuţie cu doi dintre senatori. Conversaţia a cuprins teme precum dezurbanizare, posibilităţile de dezvoltare în mediile rurale, promovarea culturii şi implicarea tinerilor în societate. Toate acestea au fost comparate cu situaţiile din ţările participante şi s-a ajuns la concluzia că problemele sunt similare, dar se pot rezolva prin implicarea şi devotamentul tinerilor.

Unul dintre voluntari a precizat: ”În cadrul acestui proiect am avut ocazia de a compara modul de viaţă al oamenilor care locuiesc în mediul rural şi al celor din mediul urban. În plus, am învăţat despre valorile, tradiţiile, obiceiurile altor culturi din UE. În urma cunoştinţelor acumulate am învăţat cum să comunicăm eficient şi să descoperim diverse oportunităţi în ceea ce priveşte o viitoare carieră”.