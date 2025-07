Zeci de formații din șase țări au adus și anul acesta folclorul autentic la Câmpulung Moldovenesc, în cadrul Festivalului Internațional „Întâlniri Bucovinene”

Municipiul Câmpulung Moldovenesc a găzduit la finalul săptămânii trecute a 36-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”. Evenimentul a fost fără doar și poate unul dintre cele mai importante momente pentru promovarea folclorului autentic din județul Suceava și din România, dar și din alte cinci țări participante, Ucraina, Republica Moldova, Slovacia, Ungaria și Polonia.

Ediția de anul acesta a debutat vineri la amiază, în piața centrală din Câmpulung Moldovenesc. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, parada formațiilor participante, unul dintre momentele importante din cadrul festivalului, a fost anulată. Deschiderea oficială a Festivalului Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” a avut loc în sunet de buciume, în prezența primarului din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiță Negură, și a vicepreședintelui Consiliului Județean Stelian Simerea, precum și a mai multor invitați din țările participante.

Mihăiță Negură le-a urat bun venit tuturor formațiilor din țară și din străinătate. „Chiar dacă vremea aceasta nu este cea pe care ne-am fi dorit-o, pentru că în fiecare an am avut o paradă de cel mai înalt nivel, eu consider că această vreme este răspunsul la rugăciunile tuturor fermierilor din Câmpulung pentru ca pășunile lor de la poalele Rarăului să fie cât mai verzi, astfel încât animalele să aibă hrana necesară. Vreau să mulțumesc tuturor oaspeților din Polonia, Ucraina, Slovacia, Moldova și România pentru că sunt prezenți astăzi la cea de-a 36-a ediție a Festivalului «Întâlniri Bucovinene»”, a transmis Mihăiță Negură.

La rândul său, vicepreședintele CJ Suceava Stelian Simerea le-a transmis celor aflați la deschiderea oficială că pentru el este o onoare să fie prezent la acest festival care celebrează cultura și tradițiile. Stelian Simerea a subliniat că acest festival este „o sărbătoare a unității și diversității noastre”. „Aici, în Bucovina, diferențele sunt un motiv de unitate, nu de separare. Este un loc unde fiecare etnie, religie și cultură contribuie la frumusețea autentică a regiunii noastre. Iar pentru administrația județeană, susținerea acestui festival este o prioritate pentru că vrem să păstrăm și să promovăm tradițiile care ne fac unici în România”, a transmis Stelian Simerea. El a mulțumit tuturor formațiilor din cele șase țări pentru prezența la acest festival și l-a felicitat pe primarul Mihăiță Negură, precum și primăria condusă de acesta, pentru faptul că sunt gazde bune pentru toți participanții. Un moment special în cadrul deschiderii oficiale a fost cel în care a fost adus un omagiu câmpulungeanului Gabriel Ojog, plecat la cele veșnice în luna aprilie a acestui an. Gabriel Ojog a fost ani la rând prezentatorul Festivalului „Întâlniri Bucovinene” și unul dintre cei mai înfocați susținători ai tradițiilor și folclorului din Bucovina. De precizat că pe lângă spectacolele de muzică populară, publicul a putut să redescopere farmecul Bucovinei și prin Târgul meșterilor populari, Târgul producătorilor locali, iarmarocul cu obiecte artizanale, dar și prin concerte și dansuri folclorice din țară și din afara granițelor.

Duminică, 20 iulie, de la ora 20:00, atmosfera a atins punctul culminant la concertul susținut de formația Zdob și Zdub. Apoi, de la ora 22:00, publicul s-a bucurat de un spectaculos foc de artificii ce a marcat încheierea festivă a acestei ediții.

Evenimentul a fost organizat de către Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina și Centrul Cultural Regional Pile, din Polonia.

Zeci de formații din șase țări participă la Festivalul Întâlniri Bucovinene