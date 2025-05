Luni, 5 Mai 2025 (14:46:29)

Artiștii Natalia Pancec - vioară și Emilian Florentin Gheorghe – chitară vor concerta miercuri, 7 mai 2025, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Rock, balade și „Anotimpurile” lui Vivaldi vor putea fi ascultate într-un spectacol inedit, „When violin meets guitar” („Când vioara întâlnește chitara”), susținut de artiștii cei doi artiști.

„Fiți martorii unei simfonii senzaționale, unde vioara cântă rock și chitara interpretează balade și rapsodii clasice. Este o oportunitate unică de a fi aproape de doi artiști virtuoși și de a trăi magia proiectului <When violin meets guitar>”, spun organizatorii.

Sucevenii vor trăi o experiență muzicală de neuitat, plină de virtuozitate și pasiune. În program: Ingwie Malmsteen – Black Star, A. Vivaldi – Primăvara, partea I, Led Zeppelin – Whole Lotte Love, A. Vivaldi – Primăvara, partea a III-a, A. Vivaldi – Vara, partea I, Pink Floyd – Shine on you crazy diamond, A. Vivaldi – Vara, partea a III-a, A. Vivaldi – Toamna, partea I, Led Zeppelin – Stairway to heaven, A. Vivaldi – Toamna, partea a III-a, Metallica – Master of puppets, Ciprian Porumbescu – Balada, Metallica – Nothing else matters, The Doors – Riders on the storm, Black Sabbath – Paranoid, AC/DC – Thunderstruck, A. Vivaldi – Iarna, partea I, Deep Purple – Child in time, A. Vivaldi – Iarna, partea a II-a, A. Vivaldi – Iarna, partea a III-a, Queen – Bohemian Rhapsody, George Enescu – Rapsodia, Nr. I

Pregătiți-vă să fiți purtați de valul emoțiilor și frumuseții muzicale într-o seară plină de magie și rafinament. Bilete se pot achiziționa de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava și, online, de pe https://www.ambilet.ro/.